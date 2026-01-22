BBB 26: brothers bebem drink em bota e são detonados pelo público - (crédito: Reprodução/TV Globo)

A Festa do Líder do “BBB 26”, realizada na madrugada desta quinta-feira (22), virou assunto nas redes sociais após uma situação inusitada envolvendo bebida.

Durante a comemoração, os participantes foram apresentados a uma “novidade” nada convencional: o chamado drink na bota.

A ideia partiu de Sarah Andrade, que inaugurou a prática ao colocar a bebida dentro do próprio calçado e oferecer aos colegas de confinamento.

A veterana foi a primeira a provar e, em seguida, Brigido, Paulo Augusto, Jordana e Jonas repetiram o gesto. Ao justificar a atitude, ela comentou: "Nunca bebeu na bota? Nunca foi em um rodeio de verdade".

Na sequência, a cena se repetiu com a bota do líder da semana, Alberto Cowboy. Jonas, Samira, Jordana e o próprio Alberto participaram do momento, enquanto o brother incentivava os demais.

A situação rendeu até comentários bem-humorados entre os confinados. "Ê chulézão velho", brincou o modelo.

Fora da casa, porém, a reação foi bem diferente. O episódio causou espanto e revolta entre internautas no X, antigo Twitter.

“O que a bebida não faz com a pessoa, hein? Que nojento!”, escreveu um perfil. Outro foi direto: “Que bando de gente nojenta”.

As críticas continuaram com comentários ainda mais ácidos. “Mas que nojeira é essa?”, questionou um usuário. “Nem gente na roça faz isso, lindona”, ironizou outro.

Já um internauta resumiu o momento com deboche: “O pacto de sangue virando pacto de chulé esse ano”.