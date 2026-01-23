Zé Felipe 'foge' de clínica após descobrir procedimento em parte íntima

Zé Felipe usou as redes sociais para relatar um episódio curioso vivido na tarde desta quinta-feira (22).
O cantor sertanejo contou que chegou a ir até uma clínica para realizar uma sessão de ozonioterapia, procedimento que já havia feito outras vezes, mas acabou desistindo ao descobrir como o tratamento seria aplicado naquele dia.
Segundo o artista, a surpresa veio após a explicação do médico responsável. Acostumado a realizar o procedimento pela veia, ele não esperava ouvir que desta vez seria o procedimento seria no ânus.
“Galera, fui fazer ozonioterapia. É bom, já fiz algumas vezes na veia e tal... cheguei pra fazer ozonioterapia e o cara: ‘então, pois é, hoje a gente vai fazer via ânus’. Eu: ‘ah, já é? Então vou só no banheiro ali antes”, relatou, arrancando risadas dos seguidores.
Após a conversa, Zé Felipe contou que simulou que iria ao banheiro, mas aproveitou o momento para deixar a clínica discretamente.
O cantor explicou que, apesar de já conhecer e aprovar o tratamento, não se sentiu confortável com a forma proposta e preferiu ir embora sem avisar a equipe.
A ozonioterapia é um método complementar que utiliza uma mistura de oxigênio e ozônio, aplicada no corpo por diferentes vias, com a finalidade de auxiliar no combate a infecções e melhorar a oxigenação dos tecidos.
O procedimento também costuma ser indicado como apoio em casos de dores inflamatórias, dificuldades de cicatrização, recuperação de tecidos e regeneração de cartilagens.
