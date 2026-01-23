BBB: Relembre os ex-participantes que já morreram - (crédito: TV Globo)

O "Big Brother Brasil" estreou em 2002 e, desde então, o reality já reuniu mais de 430 participantes ao longo de suas edições.

Para quase todos, a passagem pela casa mais vigiada do país abriu portas para a fama e novas oportunidades.

Relembre abaixo os participantes que já passaram pelo reality show mais popular do país e morreram tempos depois.

Edílson Buba (BBB 4)

Natural de Curitiba, Edílson Buba entrou no BBB 4 aos 32 anos e rapidamente caiu nas graças do público graças ao jeito carismático.

Na época, vivia um relacionamento com Dirliane e protagonizou uma cena que ficou marcada na edição ao chorar de saudade da companheira enquanto abraçava uma pelúcia.

Apesar da popularidade, acabou deixando o jogo ao enfrentar Juliana Lopes em um paredão duplo, sendo o sexto eliminado da temporada.

Anos depois, em 2006, já casado com Dili, Buba morreu após enfrentar um câncer na região abdominal.

Josiane Oliveira (BBB 9)



Josiane Oliveira fez história ao se tornar a primeira participante escolhida por meio de uma casa de vidro.

Psicóloga, ela tinha 30 anos quando integrou o elenco do BBB 9 e era natural de Juiz de Fora, em Minas Gerais.

Após a eliminação, decidiu mudar de rumo profissional e passou a investir na carreira musical.

Em 2021, Josy passou por uma cirurgia para tratar um aneurisma, mas sofreu um AVC durante o procedimento e não resistiu. Ela morreu aos 43 anos, deixando o marido e um filho.

André Cowboy (BBB 9)



André Cowboy entrou na mesma edição ao lado de Maíra Cardi, por meio da segunda casa de vidro do BBB 9. Assim como Edílson Buba, foi o sexto eliminado do programa. Dois anos após a participação no reality, sua morte chocou o público.

Em 2011, André foi assassinado com um tiro na nuca em sua chácara, no interior de São Paulo. Ele tinha 37 anos e deixou a esposa e três filhos.

Na época, a mulher, Luciana Gusmão de Almeida, relatou que o marido saiu à noite para verificar o latido de um cachorro e não voltou.

Mesmo socorrido com vida, ele não resistiu aos ferimentos. As investigações levantaram hipóteses como latrocínio, vingança ou cobrança de dívidas, mas o crime segue sem esclarecimento.

Norberto dos Santos (BBB 9)



Conhecido como “vovô Nonô”, Norberto dos Santos entrou para a lista dos participantes mais velhos do Big Brother Brasil.

Sua passagem pela casa foi curta: ele foi o segundo eliminado, em um paredão disputado com Naiá e Ana Carolina.

Formado em Ciências Contábeis, Norberto já estava aposentado quando decidiu investir no sonho de se tornar ator, profissão que exercia ao participar do programa.

Em 2017, morreu aos 72 anos, em sua residência em São Carlos, no interior paulista, vítima de um câncer.