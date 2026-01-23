Ludmilla rasga o verbo e expõe boicote na carreira

Na noite de quinta-feira (22), Ludmilla usou as redes sociais para demonstrar insatisfação e levantar a hipótese de boicote após o lançamento de “Bota”, colaboração internacional com Latto e Emília e uma das principais apostas da cantora para o Carnaval.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O estopim do desabafo foi a ausência da faixa na página principal do Spotify nos perfis das três artistas, o que, segundo ela, pode prejudicar o alcance da música, já que o público precisa buscá-la manualmente para ouvir.

Pelo X, antigo Twitter, a cantora comentou o episódio e sugeriu que situações semelhantes vêm se repetindo ao longo da carreira.

"Todo mundo empolgado com a música e simplesmente, no lançamento, não aparece no meu perfil, nem da Emilia e nem da Latto. A música só é encontrada pela busca. Vocês já sabem o que está acontecendo, né? Mas não vou deixar isso quebrar minha vibe. Eu vou sair dessa!!!", escreveu.

Antes disso, Ludmilla já havia reagido a relatos de fãs que disseram estar enfrentando restrições no TikTok no dia da estreia da canção.

A artista ironizou as queixas e relacionou o problema a outros episódios recentes. "Ora ora ora, novidade. Depois do vazamento misterioso agora isso", publicou.

Mesmo atuando de forma independente e lançando seus trabalhos pelo próprio selo, Ludmilla ainda mantém pendências contratuais com a Warner Music, gravadora com a qual esteve ligada por uma década.

No fim do ano passado, ela chegou a afirmar que tenta se desvincular de um acordo que classificou como prejudicial há anos.

Em outro momento de desabafo, ao falar sobre o desempenho de seu novo disco nas plataformas digitais, a cantora voltou a tocar no assunto e criticou a falta de divulgação.

"Não está sendo promovido, como nunca foi. Tudo que vocês veem é 100% orgânico. Sem comprar plays, só com investimento pessoal, muito amor e dedicação", declarou.

Sobre o vazamento mencionado, “Bota” não deveria ter sido divulgada antes de janeiro deste ano. No entanto, a música acabou circulando em novembro do ano passado após uma falha da distribuidora ADA.

O episódio gerou desgaste entre os envolvidos e teria provocado, inclusive, uma redução no entusiasmo da rapper Latto em promover a parceria.















