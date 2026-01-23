Família detona vídeo de IA que mostra Renato Aragão agredindo esposa

Renato Aragão voltou a ser alvo do uso indevido de inteligência artificial nos últimos dias.

O humorista teve seu nome associado a um vídeo falso que simulava uma cena de violência doméstica envolvendo sua esposa, Lilian Aragão.

A gravação circulou nas redes sociais e gerou repercussão até ser desmentida por um site especializado em verificação de informações.

Após análise, a plataforma confirmou que o material havia sido adulterado digitalmente.

“Importante: boatos.org checou vídeo de IA que ainda circula sobre Renato Aragão”, informou o portal responsável pela checagem.

Diante da circulação das imagens falsas, a equipe do artista se manifestou por meio dos stories do Instagram.

O comunicado repudiou a divulgação do conteúdo e reforçou que o ator, que completou 91 anos na semana passada, tem sido alvo recorrente de campanhas de desinformação.

“É um absurdo que ainda circulem fake news abomináveis como essa desmentida por boatos.org”, diz o início da nota.

Na sequência, o posicionamento destacou a frequência com que esse tipo de ataque ocorre.

“Renato Aragão continua sendo vítima constante de todo mundo de mentira e campanhas de difamação, algumas já indicadas no próprio link abaixo. Confira o desmentido por meio do link abaixo!”, declarou a equipe.

O texto também fez um apelo contra a normalização desse tipo de prática.

“É dever de todos nós combater esse tipo de mentira, que afeta não só a nossa família, mas pode destruir famílias Brasil afora! A família Aragão vai lutar todos os dias para que coisas como essas sejam cada vez menos aceitas e normalizadas pela sociedade brasileiras!”, finalizou a nota.