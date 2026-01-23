InícioColunistas#Mariana Morais
Família detona vídeo de IA que mostra Renato Aragão agredindo esposa

Humorista foi inserido em um vídeo falso de violência doméstica

Família detona vídeo de IA que mostra Renato Aragão agredindo esposa
Renato Aragão voltou a ser alvo do uso indevido de inteligência artificial nos últimos dias.

O humorista teve seu nome associado a um vídeo falso que simulava uma cena de violência doméstica envolvendo sua esposa, Lilian Aragão.

A gravação circulou nas redes sociais e gerou repercussão até ser desmentida por um site especializado em verificação de informações.

Após análise, a plataforma confirmou que o material havia sido adulterado digitalmente.

“Importante: boatos.org checou vídeo de IA que ainda circula sobre Renato Aragão”, informou o portal responsável pela checagem.

Diante da circulação das imagens falsas, a equipe do artista se manifestou por meio dos stories do Instagram.

O comunicado repudiou a divulgação do conteúdo e reforçou que o ator, que completou 91 anos na semana passada, tem sido alvo recorrente de campanhas de desinformação.

“É um absurdo que ainda circulem fake news abomináveis como essa desmentida por boatos.org”, diz o início da nota.

Na sequência, o posicionamento destacou a frequência com que esse tipo de ataque ocorre.

“Renato Aragão continua sendo vítima constante de todo mundo de mentira e campanhas de difamação, algumas já indicadas no próprio link abaixo. Confira o desmentido por meio do link abaixo!”, declarou a equipe.

O texto também fez um apelo contra a normalização desse tipo de prática.

“É dever de todos nós combater esse tipo de mentira, que afeta não só a nossa família, mas pode destruir famílias Brasil afora! A família Aragão vai lutar todos os dias para que coisas como essas sejam cada vez menos aceitas e normalizadas pela sociedade brasileiras!”, finalizou a nota.

 

 

 

Mariana Morais

Colunista

Por Mariana Morais
postado em 23/01/2026 11:04
