BBB 26: Alberto Cowboy 'passa pano' para Capetinha após falas maliciosas

Alberto Cowboy voltou a criticar Leandro Rocha dentro do “BBB 26” e elevou o tom ao acusar o colega de jogo de usar uma situação envolvendo Edilson Capetinha para se colocar como vítima diante do público.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A conversa aconteceu na madrugada desta sexta-feira (23) e contou com a participação do próprio ex-jogador de futebol, que concordou com a avaliação do veterano.

A tensão teve origem dias antes, quando Edilson fez um comentário sobre Gabriela. Na ocasião, o atleta questionou por que o baiano não teria “metido a p*ca” na sister, no sentido de atrapalhar o jogo dela.

A fala foi imediatamente repreendida por Leandro, que afirmou ser professor, inclusive de crianças, e disse não poder ignorar esse tipo de linguagem, ainda que acreditasse que a intenção de Edilson não tivesse sido ofensiva.

O episódio voltou à pauta após novas críticas de Cowboy, que avaliou a postura do Pipoca como exagerada.

“Ele poderia corrigir, mas não apelar também. Aí que eu falo, tá querendo se aproveitar da situação para se fazer de vítima. O povo tá vendo a intenção dele, aí ele usa isso para condenar o Capetinha, mas não é por aí”, afirmou.

Edilson, por sua vez, endossou a fala do aliado e defendeu sua conduta na conversa inicial.

“Tá vendo que a gente tá falando de jogo, é. Todo mundo me conhece, sabem quem eu sou. E eu tava falando, dando um conselho pra ele”, declarou.

Fora da casa, a discussão também repercutiu. No X, antigo Twitter, parte do público discordou das acusações feitas por Cowboy e criticou a normalização da fala usada no comentário inicial.

“Sou homem, mas que nojo ver esses caras tratando como se fosse normal falar que alguém vai meter a p*ca em alguém”, escreveu um usuário.

Outros internautas foram além e apontaram que Cowboy estaria reagindo mal desde o último Sincerão.

“Leandro entrou na mente desses coitados kkkkk. Esse C*boy desde o Sincerão tá ate hoje desnorteado, vão sair cancelados um atrás do outro”, publicou um perfil. “Na verdade, quem tá usando a situação é o próprio Cowboy”, opinou outro.