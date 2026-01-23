MC Gui anuncia término de namoro e faz apelo ao público em carta aberta - (crédito: Reprodução/Instagram)

MC Gui usou as redes sociais para comunicar oficialmente o fim do namoro com Georgia Azevedo.

O anúncio foi feito por meio de uma carta aberta escrita pelo próprio cantor e publicada em seu perfil, sendo posteriormente compartilhada também por Georgia.

No comunicado, ambos pedem compreensão e respeito diante do momento delicado que estão atravessando.

No texto, o artista faz reflexões sobre a vida, os aprendizados adquiridos ao longo do tempo e a intensidade do relacionamento vivido.

“A vida é uma grande montanha russa, E entre altos e baixos somos moldados com o tempo, e dentre todas as coisas incríveis que essa trajetória nos proporciona, amar e se sentir apaixonado é uma das virtudes que poucos encontram durante a vida”, escreveu MC Gui em um dos trechos.

Em seguida, o cantor faz um apelo direto ao público, solicitando discrição e evitando especulações sobre os motivos do término.

“Peço respeitosamente que entendam esse momento e evitem perguntas sobre esse assunto, desejo que Geórgia encontre seu caminho de paz, agradeço por todos momentos maravilhosos que vivemos durante esse tempo, e desejo tudo de bom na sua vida, nossa história foi linda enquanto foi da vontade de Deus, e acredito que será linda nessa nova fase das nossas vidas”, declarou.