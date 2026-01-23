MC Gui anuncia término de namoro e faz apelo ao público em carta aberta

MC Gui usou as redes sociais para comunicar oficialmente o fim do namoro com Georgia Azevedo.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
O anúncio foi feito por meio de uma carta aberta escrita pelo próprio cantor e publicada em seu perfil, sendo posteriormente compartilhada também por Georgia.
No comunicado, ambos pedem compreensão e respeito diante do momento delicado que estão atravessando.
No texto, o artista faz reflexões sobre a vida, os aprendizados adquiridos ao longo do tempo e a intensidade do relacionamento vivido.
“A vida é uma grande montanha russa, E entre altos e baixos somos moldados com o tempo, e dentre todas as coisas incríveis que essa trajetória nos proporciona, amar e se sentir apaixonado é uma das virtudes que poucos encontram durante a vida”, escreveu MC Gui em um dos trechos.
Em seguida, o cantor faz um apelo direto ao público, solicitando discrição e evitando especulações sobre os motivos do término.
“Peço respeitosamente que entendam esse momento e evitem perguntas sobre esse assunto, desejo que Geórgia encontre seu caminho de paz, agradeço por todos momentos maravilhosos que vivemos durante esse tempo, e desejo tudo de bom na sua vida, nossa história foi linda enquanto foi da vontade de Deus, e acredito que será linda nessa nova fase das nossas vidas”, declarou.
Saiba Mais
- Mariana Morais Nattan e Rafa Kalimann são processados e acusados de 'golpe' em compra de mansão
- Mariana Morais Família detona vídeo de IA que mostra Renato Aragão agredindo esposa
- Mariana Morais Danni Suzuki aposta na arte como ponte entre culturas em nova fase da carreira
- Mariana Morais BBB 26: Alberto Cowboy 'passa pano' para Capetinha após falas maliciosas
- Mariana Morais Ludmilla rasga o verbo e expõe boicote na carreira
- Mariana Morais Celebridades colocam a Antártica nos holofotes e reacendem alerta sobre crise climática