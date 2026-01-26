BBB 26: enquete aponta rejeição de rival de Ana Paula; saiba qual

Brigido, Leandro e Matheus estão na berlinda e disputam a permanência no segundo Paredão do “BBB 26”.
Segundo levantamento do portal Votalhada, que reúne e calcula a média das principais enquetes de sites e redes sociais, um adversário direto de Ana Paula aparece como o principal alvo do público para deixar o reality.
Na parcial divulgada na manhã desta segunda-feira (26), Matheus lidera a rejeição, com 48% das intenções de voto.
Na sequência, Leandro aparece com 33%. Brigido, por sua vez, figura com a menor porcentagem, somando 17%.
Quando considerados apenas os dados do X (antigo Twitter), o cenário se torna ainda mais desfavorável para Matheus.
Na plataforma, ele concentra cerca de 80% dos votos, enquanto Leandro registra 14% e Brigido aparece com 5%.
A anúncio oficial de quem deixa o programa acontece nesta terça-feira (27).
