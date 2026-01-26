Virginia não convence com samba no pé e é detonada em ensaio da Grande Rio

A Grande Rio realizou neste domingo (25) o último ensaio de rua antes do desfile oficial na Marquês de Sapucaí.
O evento aconteceu em Duque de Caxias e contou com a presença de Virginia Fonseca, que ocupa o posto de Rainha de Bateria da escola.
A performance, no entanto, dividiu opiniões nas redes sociais. Parte do público criticou o samba no pé da ex-mulher de Zé Felipe.
“Virgínia ainda está devendo e tem sambado só para trás”, comentou um internauta. “Com mais seis meses de treino ela ia ser a mulher da avenida”, avaliou outro.
Houve também quem apontasse falta de desenvoltura: “Não tem o molho (risos). Só mexe o quadril, mas os ombros e os braços não acompanham”.
“Samba para trás”, escreveu um seguidor. “A escola de samba vai ter que entrar de ré, pois ela só samba para trás”, ironizou outro.
Por outro lado, Virginia também recebeu apoio de fãs e admiradores, que destacaram sua dedicação e evolução ao longo dos ensaios.
“Ela é muito dedicada”, escreveu um internauta. Alguns comentários ainda levantaram dúvidas sobre o desempenho no desfile oficial.
“Não vi ela ensaiando com aquelas roupas de 100 quilos. Será que vai aguentar?”, questionou um internauta. “Com o peso da fantasia, vai passar andando”, opinou outro.
