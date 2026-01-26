Namorado de Fátima Bernades é hospitalizado e diagnóstico de doença vem à tona - (crédito: Reprodução/Instagram)

Durante férias no México ao lado de Fátima Bernardes, Túlio Gadêlha precisou ser internado e teve o retorno ao Brasil adiado.

O deputado federal usou as redes sociais, no domingo (25), para explicar o que aconteceu e atualizar os seguidores sobre seu estado de saúde.

Segundo ele, a viagem de volta precisou ser remarcada após o diagnóstico de rotavírus.

“Já deveríamos estar no Brasil, mas ainda estamos no México. A mudança de rota se deu por conta de um tal rotavírus. Esse danado me pegou de jeito”, escreveu.

Túlio contou ainda que já iniciou o tratamento e, por orientação médica, terá de suspender compromissos profissionais nos próximos dias.

“Mas já estamos tratando de resolver esse problema. Por enquanto, precisarei suspender as agendas previstas para hoje, amanhã e terça”, explicou.

Ao final da publicação, o parlamentar tranquilizou o público e garantiu que em breve retomará a rotina. “Em breve estaremos de volta à ativa!”, concluiu.