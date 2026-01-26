InícioColunistas#Mariana Morais
Zé Felipe fica perplexo com atitude preocupante e precoce da filha

Cantor usou as redes sociais para compartilhar a situação com o público

Zé Felipe fica perplexo com atitude preocupante e precoce da filha
Zé Felipe chamou a atenção dos seguidores ao relatar, neste domingo (25), um episódio envolvendo a filha do meio, Maria Flor, de 3 anos, fruto de seu relacionamento com Virginia Fonseca.

Segundo o cantor, a menina já demonstra insatisfação com a própria aparência ao se olhar no espelho.

Ao falar sobre a rotina da filha, o artista contou que a pequena troca de roupa diversas vezes ao dia.

“Olha lá, ela não trocou de roupa hoje menos de umas quatro vezes não. Toda hora ela quer trocar de roupa. Ela reclama, se não gosta da roupa chora, quer passar maquiagem”, relatou.

Zé Felipe explicou que a situação o surpreendeu ainda mais durante a tarde, quando ouviu o choro da filha no quarto.

“Por volta das quatro da tarde, eu fui ver o que estava acontecendo. Ela tava chorando porque colocava as roupas e não tava gostando. Olhava no espelho e começava a chorar”, disse.

De acordo com ele, Maria Flor só se acalmou depois de experimentar várias opções.

“Foram umas quatro, cinco roupas, até achar a que ela gostasse. Tem que ser a roupa, o sapato e a maquiagem do jeito que ela quer”, contou.

O cantor ainda comentou que a filha costuma observar a reação das visitas. “Quando chega alguém aqui em casa, ela ainda dá uma olhadinha pra ver se vai elogiar”, completou, surpreso: “Cara, tem três anos. Como que pode, mano?”.

Na sequência, Zé Felipe comparou o comportamento da menina com o dos outros filhos.

“Enquanto isso, a Mariazinha só quer colocar fantasia e ficar pulando. E o José fica rebolando o queixo”, brincou o artista, ao falar de Maria Alice, de 4 anos, e de José Leonardo, de 1 ano.


 

MM
MM

Mariana Morais

Colunista

Por Mariana Morais
postado em 26/01/2026 10:23 / atualizado em 26/01/2026 11:26
