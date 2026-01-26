BBB 26: Sister arma barraco com Juliano Floss e sobra até para Xuxa - (crédito: TV Globo)

Gabriela e Juliano Floss protagonizaram um bate-boca na área externa da casa do “BBB 26” após a formação do segundo Paredão, na madrugada desta segunda-feira (26).

A discussão aconteceu depois de Gabriela desconfiar de que o dançarino teria votado nela e de ouvir seu nome sendo repetido em tom alto durante a noite.

Incomodada, a sister confrontou Juliano e reclamou da forma como teria sido chamada.

“Juliano, você tá com o ego inflado de ficar gritando. Você achou que tava falando com quem pra gritar comigo daquele jeito?”, disparou.

O clima já era tenso entre os dois desde uma discussão anterior na semana. Na ocasião, Juliano aconselhava Paulo Augusto a se afastar de Matheus, que vinha fazendo comentários polêmicos na casa.

Gabriela se intrometeu na conversa, não gostou do posicionamento do dançarino e acabou sendo repreendida por ele, que pediu para que ela não se envolvesse.

Durante o novo embate, Juliano rebateu as acusações e ironizou a reação da sister.

“Eu não vou dar palco pra maluco, não dou palco pra essas coisas não. Para de show, você não é a Xuxa”, respondeu.

O influenciador admitiu que chamou Gabriela, mas negou ter gritado, versão contestada por ela.

“Você que foi gritar. Tá com o ego muito inflado de gritar com as pessoas. E você é quem pra chamar atenção? Você é a produção?”, questionou.

Sem recuar, Juliano debochou: “Chora! Pode ficar votando em mim, é só votar”. Irritada, Gabriela encerrou a discussão aos gritos: “Não tô a fim de chorar não”.