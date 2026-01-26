BBB 26: Sister arma barraco com Juliano Floss e sobra até para Xuxa

Gabriela e Juliano Floss protagonizaram um bate-boca na área externa da casa do “BBB 26” após a formação do segundo Paredão, na madrugada desta segunda-feira (26).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
A discussão aconteceu depois de Gabriela desconfiar de que o dançarino teria votado nela e de ouvir seu nome sendo repetido em tom alto durante a noite.
Incomodada, a sister confrontou Juliano e reclamou da forma como teria sido chamada.
“Juliano, você tá com o ego inflado de ficar gritando. Você achou que tava falando com quem pra gritar comigo daquele jeito?”, disparou.
O clima já era tenso entre os dois desde uma discussão anterior na semana. Na ocasião, Juliano aconselhava Paulo Augusto a se afastar de Matheus, que vinha fazendo comentários polêmicos na casa.
Gabriela se intrometeu na conversa, não gostou do posicionamento do dançarino e acabou sendo repreendida por ele, que pediu para que ela não se envolvesse.
Durante o novo embate, Juliano rebateu as acusações e ironizou a reação da sister.
“Eu não vou dar palco pra maluco, não dou palco pra essas coisas não. Para de show, você não é a Xuxa”, respondeu.
O influenciador admitiu que chamou Gabriela, mas negou ter gritado, versão contestada por ela.
“Você que foi gritar. Tá com o ego muito inflado de gritar com as pessoas. E você é quem pra chamar atenção? Você é a produção?”, questionou.
Sem recuar, Juliano debochou: “Chora! Pode ficar votando em mim, é só votar”. Irritada, Gabriela encerrou a discussão aos gritos: “Não tô a fim de chorar não”.
vale a pena ver de novo o fecho que o juliano deu na gabriela ???? pic.twitter.com/xAqM6NrObu— thomaz (@thisdracarys) January 26, 2026
????Gabriela e Juliano Floss discutem #BBB26 pic.twitter.com/xsSjTlVExo— Central Reality (@centralreality) January 26, 2026
Saiba Mais
- Mariana Morais Zé Felipe fica perplexo com atitude preocupante e precoce da filha
- Mariana Morais Namorado de Fátima Bernades é hospitalizado e diagnóstico de doença vem à tona
- Mariana Morais Virginia não convence com samba no pé e é detonada em ensaio da Grande Rio
- Mariana Morais Marido de Larissa Manoela se pronuncia após declaração sobre agressão à Ana Paula
- Mariana Morais BBB 26: enquete aponta rejeição de rival de Ana Paula; saiba qual
- Mariana Morais Jorge Vercillo anuncia turnê de shows no Canadá