Ana Castela se joga de jet ski e é esculachada por Luana Piovani - (crédito: Reprodução/Instagram)

Luana Piovani usou as redes sociais neste domingo (25) para criticar Ana Castela após a cantora divulgar um vídeo em que aparece caindo de jetski durante um momento de lazer.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A atriz reagiu de forma dura ao registro e também foi citada em uma publicação que alertava para os riscos do uso inadequado da moto aquática.

Nos comentários, Luana não poupou palavras ao se dirigir à artista. "Toma vergonha, Ana Castela. Melhor chamar alguém para cuidar da sua imagem. Cagada atrás de cagada", escreveu.

Além da crítica direta, Piovani acabou marcada em um post que chamava atenção para a responsabilidade exigida na condução desse tipo de embarcação.

A publicação destacava que situações vistas como brincadeira podem esconder problemas mais graves e alertava:

"É uma embarcação que exige uma habilitação específica (motonauta) e responsabilidade. Pilotar sem a licença é uma infração grave".

O vídeo que gerou a repercussão foi compartilhado na última quarta-feira (21) por Odorico Reis, amigo da cantora.

As imagens foram gravadas durante uma viagem a Balneário Camboriú, em Santa Catarina. No registro, Ana Castela aparece pilotando o jetski com o influenciador na garupa, e posteriormente, caindo no mar.