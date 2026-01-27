InícioColunistas#Mariana Morais
EITA!

Namorando irmã de Neymar, Gabigol é encontrado em situação comprometedora

Assunto deu o que falar nas redes sociais nesta segunda-feira (26)

Namorando irmã de Neymar, Gabigol é encontrado em situação comprometedora - (crédito: Reprodução/Instagram)
O nome de Gabigol voltou a circular nas redes sociais por um motivo que vai além do futebol.

O atacante foi visto em um clube de striptease bastante conhecido em Miami, nos Estados Unidos, pouco antes do Natal.

O estabelecimento funciona 24 horas por dia e costuma receber celebridades que passam pela cidade.

A presença do jogador no local veio à tona após a colunista Fábia Oliveira ter acesso a registros exclusivos da noite.

Nas imagens, Gabigol aparece em clima descontraído, cercado por mulheres seminuas. O episódio teria ocorrido algumas semanas antes do Réveillon.

O flagrante chamou atenção porque, nesse mesmo período, o atleta passou a virada de ano ao lado de Rafaella Santos.

A coincidência reacendeu especulações sobre a situação do relacionamento, conhecido por reaproximações e afastamentos ao longo dos anos.

Histórico de conflitos

A relação entre o atacante e a irmã de Neymar já enfrentou diversos momentos turbulentos.

Conforme noticiado pelo portal LeoDias, o término mais recente aconteceu em maio do ano passado, após Rafaella tomar conhecimento de supostas traições.

MM
MM

Mariana Morais

Colunista

Por Mariana Morais
postado em 27/01/2026 08:18 / atualizado em 27/01/2026 08:34
