Namorando irmã de Neymar, Gabigol é encontrado em situação comprometedora

O nome de Gabigol voltou a circular nas redes sociais por um motivo que vai além do futebol.
O atacante foi visto em um clube de striptease bastante conhecido em Miami, nos Estados Unidos, pouco antes do Natal.
O estabelecimento funciona 24 horas por dia e costuma receber celebridades que passam pela cidade.
A presença do jogador no local veio à tona após a colunista Fábia Oliveira ter acesso a registros exclusivos da noite.
Nas imagens, Gabigol aparece em clima descontraído, cercado por mulheres seminuas. O episódio teria ocorrido algumas semanas antes do Réveillon.
O flagrante chamou atenção porque, nesse mesmo período, o atleta passou a virada de ano ao lado de Rafaella Santos.
A coincidência reacendeu especulações sobre a situação do relacionamento, conhecido por reaproximações e afastamentos ao longo dos anos.
Histórico de conflitos
A relação entre o atacante e a irmã de Neymar já enfrentou diversos momentos turbulentos.
Conforme noticiado pelo portal LeoDias, o término mais recente aconteceu em maio do ano passado, após Rafaella tomar conhecimento de supostas traições.
Depois disso, o casal decidiu retomar o namoro e chegou, inclusive, a voltar a morar junto.
