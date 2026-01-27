BBB 26: Sol explode ao vivo e parte para cima de Juliano Floss e Ana Paula

O clima esquentou no “BBB 26” durante a noite da última segunda-feira (26), quando Sol Vega e Juliano Floss protagonizaram um confronto intenso nos bastidores da Dinâmica do Sincerão.
A discussão ocorreu no intervalo da atividade, após uma sequência de embates envolvendo outros participantes.
Tudo começou depois de Sol trocar farpas com Ana Paula e declarar que o suposto "exército" da sister "está caindo".
Logo depois, Juliano reagiu às falas de Sol e disparou: "Você não fala nada com nada, só grita! Só sabe gritar".
A declaração fez com que a participante se levantasse do gramado e fosse em direção ao dançarino, iniciando uma troca direta de acusações em tom exaltado.
Visivelmente alterada, Sol confrontou Juliano aos gritos: "Presta atenção no que você fala. Eu não vou sentar, você não sabe da minha história para falar de mim. Você não sabe o que eu passei, só tem 21 anos! Quando você estava na barriga da sua mãe, eu estava sofrendo para caramba".
Em seguida, a sister trouxe pautas raciais para o centro da discussão: "Você é um menino branco, você nasceu nessa nova geração, você não passou o que eu passei na vida!".
Juliano tentou se defender e respondeu: "Eu falei que respeito sua história, tá gravado, quando você sair você assiste. Respeita a dinâmica, só sabe gritar, só grita".
Mesmo com a intervenção de aliados, que tentaram conduzi-la de volta ao lugar para que se acalmasse, Sol se manteve irredutível.
Em outro momento do embate, ela voltou a levantar acusações e reforçou o discurso:
"Os dois branquinhos podem falar, a negra quando fala é baixaria [...] Não vem me julgar, não. Você não sabe o que passei. Agora ela pode falar. Ela pode falar que não sai como barraqueira. Por que ela é branca?", disparou a veterana.
MEU DEUS! Sol Vega dispara para Juliano Floss: "Você é um menino branco, você nasceu nessa nova geração, você não passou o que eu passei na vida!" #BBB26
