InícioColunistas#Mariana Morais
BRIGA!

BBB 26: Sol explode ao vivo e parte para cima de Juliano Floss e Ana Paula

O clima esquentou durante o Sincerão desta segunda-feira (26)

BBB 26: Sol explode ao vivo e parte para cima de Juliano Floss e Ana Paula - (crédito: TV Globo)
BBB 26: Sol explode ao vivo e parte para cima de Juliano Floss e Ana Paula - (crédito: TV Globo)

O clima esquentou no “BBB 26” durante a noite da última segunda-feira (26), quando Sol Vega e Juliano Floss protagonizaram um confronto intenso nos bastidores da Dinâmica do Sincerão.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

A discussão ocorreu no intervalo da atividade, após uma sequência de embates envolvendo outros participantes.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Tudo começou depois de Sol trocar farpas com Ana Paula e declarar que o suposto "exército" da sister "está caindo".

Logo depois, Juliano reagiu às falas de Sol e disparou: "Você não fala nada com nada, só grita! Só sabe gritar".

A declaração fez com que a participante se levantasse do gramado e fosse em direção ao dançarino, iniciando uma troca direta de acusações em tom exaltado.

Visivelmente alterada, Sol confrontou Juliano aos gritos: "Presta atenção no que você fala. Eu não vou sentar, você não sabe da minha história para falar de mim. Você não sabe o que eu passei, só tem 21 anos! Quando você estava na barriga da sua mãe, eu estava sofrendo para caramba".

Em seguida, a sister trouxe pautas raciais para o centro da discussão: "Você é um menino branco, você nasceu nessa nova geração, você não passou o que eu passei na vida!".

Juliano tentou se defender e respondeu: "Eu falei que respeito sua história, tá gravado, quando você sair você assiste. Respeita a dinâmica, só sabe gritar, só grita".

Mesmo com a intervenção de aliados, que tentaram conduzi-la de volta ao lugar para que se acalmasse, Sol se manteve irredutível.

Em outro momento do embate, ela voltou a levantar acusações e reforçou o discurso:

"Os dois branquinhos podem falar, a negra quando fala é baixaria [...] Não vem me julgar, não. Você não sabe o que passei. Agora ela pode falar. Ela pode falar que não sai como barraqueira. Por que ela é branca?", disparou a veterana. 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saiba Mais

  • Google Discover Icon
MM
MM

Mariana Morais

Colunista

Por Mariana Morais
postado em 27/01/2026 08:52 / atualizado em 27/01/2026 09:21
SIGA
x