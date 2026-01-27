Gracyanne surge aos beijos com novo namorado e expõe paixão

Gracyanne Barbosa marcou presença ao lado do novo namorado, Gabriel Cardoso, na noite desta segunda-feira (26), quando os dois surgiram juntos pela primeira vez em um evento público.
O casal compareceu a uma premiação realizada no Theatro Municipal de São Paulo, oficializando a relação diante das câmeras.
A musa fitness, que será rainha de bateria da União da Ilha do Governador no carnaval 2026 do Rio de Janeiro, assumiu o namoro com o empresário e piloto de drift no início deste ano.
Para a ocasião, Gabriel apostou em um visual clássico, vestindo smoking, enquanto Gracyanne optou por um vestido preto longo, adornado com pedrarias e um decote profundo nas costas.
Os dois chegaram de mãos dadas e trocaram beijos diante dos fotógrafos, demonstrando sintonia.
Em conversa com o portal "Quem", Gracyanne falou abertamente sobre o relacionamento: "Estamos namorando. Estou muito feliz, conhecendo a cada dia... (...) Estou muito feliz, acho que todo mundo que gosta de mim vê que estou numa fase incrível, feliz e que ele faz parte disso".
