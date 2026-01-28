InícioColunistas#Mariana Morais
ENTREVISTA!

Ana Maria brinca com atestado médico ao entrevistar Matheus do 'BBB 26'

Apresentadora brincou com o meme que circula nas redes sociais

Ana Maria brinca com atestado médico ao entrevistar Matheus do 'BBB 26' - (crédito: Reprodução/TV Globo)
Ana Maria brinca com atestado médico ao entrevistar Matheus do 'BBB 26' - (crédito: Reprodução/TV Globo)

A participação de Matheus Moreira no “Mais Você”, nesta quarta-feira (28), acabou repercutindo além do esperado.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Segundo eliminado do “BBB 26”, o ex-brother foi recebido por Ana Maria Braga no tradicional “Café com o Eliminado”, mas um comentário feito logo no início da entrevista gerou reação imediata nas redes sociais.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Antes mesmo de iniciar a conversa com o convidado, a apresentadora entrou em clima descontraído ao conversar com o Louro Mané.

“Bom, eu bem que tentei, entendeu, mas não me deram um... sabe aquele negócio?”, disse ela. O papagaio respondeu com um “O quê?”, ao que Ana completou: “Aquele negócio quando não vem trabaiá”.

“Um atestado?”, perguntou o personagem, aos risos. “Não me deram atestado”, concluiu a loira, gargalhando.

A brincadeira, comum no programa, ganhou outro peso por envolver um eliminado que deixou o reality sob acusações de discriminação e comportamentos controversos.

Durante a entrevista, Matheus reconheceu falhas, afirmou estar arrependido e declarou que ainda tem muito a aprender após a experiência no confinamento.

Pouco depois, Ana Maria voltou ao assunto e fez questão de se explicar. A apresentadora se desculpou pelo comentário inicial e contextualizou a fala, ressaltando que se trata de uma piada recorrente associada à sua rotina profissional.

“Desculpa a brincadeira até do atestado porque é uma brincadeira que as pessoas fazem comigo. Dizendo assim: 'Ana Maria vai pedir atestado amanhã'. Porque é uma conversa às vezes difícil, delicada, né?”, afirmou.

Na sequência, Ana adotou um tom mais acolhedor ao se dirigir diretamente ao ex-BBB.

“Quando se trata dos assuntos que foram tratados no seu caso, mas eu acho que aqui é o momento certo pra gente conversar e poder, inclusive, levar para a população que tanto te apoiou também e tanto torcia por você, desde o começo (...). Poder entender melhor quem é esse rapaz tão bonito, né? Tão forte, né? E que de repente chegou comigo hoje nessa condição”, declarou.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saiba Mais

  • Google Discover Icon
MM
MM

Mariana Morais

Colunista

Por Mariana Morais
postado em 28/01/2026 11:58 / atualizado em 28/01/2026 12:51
SIGA
x