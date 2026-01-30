Além do glamour: o que leva famosos brasileiros a investir em imóveis na Flórida - (crédito: Instagram)

Não é apenas uma questão de estilo de vida. Nos últimos anos, a Flórida se consolidou como um dos destinos preferidos de famosos brasileiros que decidiram investir fora do país.

Nomes como Deborah Secco, Larissa Manoela, Anitta e Claudia Leitte ajudam a dar visibilidade a um movimento que vai além das celebridades e reflete uma mudança de comportamento entre brasileiros de diferentes perfis.

A escolha pelo estado americano costuma unir dois fatores. De um lado, a busca por mais segurança e previsibilidade financeira.

Do outro, a vontade de proteger e diversificar o patrimônio em moeda forte.

Para muitos, investir em imóveis nos Estados Unidos passou a ser uma forma de reduzir a dependência do cenário econômico brasileiro e pensar no longo prazo.

Embora os artistas chamem mais atenção, eles representam apenas a parte mais visível desse fenômeno.

Empresários, profissionais liberais e famílias brasileiras também têm direcionado recursos para o mercado imobiliário da Flórida, atraídos pela estabilidade jurídica, pela facilidade de compra e pela familiaridade com o ativo imobiliário.

Segundo Maqueli Florida, corretora brasileira especializada no mercado da região, o interesse vem crescendo de forma consistente.

“Muitos brasileiros veem o imóvel como uma maneira concreta de dolarizar o patrimônio. É um tipo de investimento que faz parte da cultura do brasileiro e transmite segurança”, explica.

A Flórida reúne características que facilitam esse processo. O estado não cobra imposto de renda para pessoa física, oferece financiamento imobiliário para estrangeiros e permite prazos longos de pagamento, além de condições mais acessíveis do que as praticadas no Brasil.

Há ainda mecanismos que possibilitam reinvestir ganhos de capital, o que torna o crescimento do patrimônio mais eficiente ao longo do tempo.

Para quem decide financiar, o preparo é essencial. De acordo com Lúcio Santana, CEO da Royal Mortgage USA, muitos brasileiros enfrentam dificuldades justamente por falta de informação.

“Muita gente tem interesse, mas não sabe como comprovar renda ou quais documentos são necessários. Com orientação desde o início, o processo se torna muito mais simples”, afirma.

Outro ponto que pesa na decisão é a valorização histórica dos imóveis na região. Mesmo após altas expressivas nos últimos anos, o mercado imobiliário americano mantém um desempenho consistente no longo prazo.

Na Flórida, fatores como crescimento populacional, turismo constante e fluxo migratório interno continuam sustentando a demanda.

A pandemia, inclusive, acelerou esse movimento. Em várias cidades do estado, os imóveis se valorizaram de forma significativa, reforçando a percepção de que o setor ajuda a preservar patrimônio mesmo em períodos de instabilidade global.

“As pessoas podem cortar muitos gastos, mas não deixam de precisar de moradia. Isso torna o imóvel um investimento mais resiliente”, observa Maqueli.

Hoje, o perfil do comprador brasileiro na Flórida é diverso. Há quem compre para morar, quem invista à distância e quem veja o imóvel como parte de um plano futuro de mudança para os Estados Unidos.

Em muitos casos, a gestão acontece de forma remota, com apoio de empresas especializadas em locação residencial ou por temporada.

Para Lúcio Santana, essa tendência revela uma mudança clara de mentalidade. “O brasileiro está mais atento à proteção do patrimônio e à segurança da família. Investir fora do país passou a fazer parte desse planejamento”, diz.

Mesmo com a valorização recente, especialistas avaliam que ainda existem boas oportunidades, especialmente em imóveis voltados à moradia essencial. Com maior oferta no mercado, o momento favorece quem está disposto a negociar e pensar no investimento de forma estratégica e de longo prazo.