Professor de Virginia faz revelação chocante sobre Milton Cunha: 'Muitos catarros'

Durante participação no podcast PodTmais+, Carlinhos Salgueiro, conhecido por dar aulas de samba a Virginia Fonseca, falou publicamente sobre um atrito com o comentarista de carnaval Milton Cunha.
O assunto veio à tona em uma dinâmica do programa que pedia aos convidados que respondessem se “cuspiriam ou engoliriam” nomes citados pela apresentadora.
Ao ouvir o nome de Milton, o dançarino reagiu de forma direta e resolveu detalhar a origem do conflito.
“Cuspo com muitos catarros! É uma pessoa que eu sempre fui muito fã, acho ele muito inteligente, sou muito grato pelo que ele fez por mim no começo. Ele me divulgava, eu era o carinha dele. Mas, de um tempo para cá, por conta de uma festa, eu não fui a essa festa e ele fez um inferno na minha vida”, afirmou.
Segundo Carlinhos, a relação entre os dois começou a se deteriorar após esse episódio específico, o que o levou a enxergar um comportamento do comentarista que até então desconhecia.
Ele relatou ter se sentido decepcionado com a situação e disse que passou a notar uma mudança de postura de Milton durante as coberturas do carnaval.
O professor de samba também apontou que, nas transmissões da Globo, seu nome deixa de ser mencionado quando ele aparece desfilando pela escola de samba Salgueiro.
“Mas aí ele racha a cara dele porque eu sou amigo de Pretinho da Serrinha, de outros apresentadores, e ele vai ter que me engolir. Não gostar é um direito dele, mas ser profissional acho que é um direito de todos”, declarou.
