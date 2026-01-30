Professor de Virginia faz revelação chocante sobre Milton Cunha: 'Muitos catarros' - (crédito: Reprodução/Instagram)

Durante participação no podcast PodTmais+, Carlinhos Salgueiro, conhecido por dar aulas de samba a Virginia Fonseca, falou publicamente sobre um atrito com o comentarista de carnaval Milton Cunha.

O assunto veio à tona em uma dinâmica do programa que pedia aos convidados que respondessem se “cuspiriam ou engoliriam” nomes citados pela apresentadora.

Ao ouvir o nome de Milton, o dançarino reagiu de forma direta e resolveu detalhar a origem do conflito.



“Cuspo com muitos catarros! É uma pessoa que eu sempre fui muito fã, acho ele muito inteligente, sou muito grato pelo que ele fez por mim no começo. Ele me divulgava, eu era o carinha dele. Mas, de um tempo para cá, por conta de uma festa, eu não fui a essa festa e ele fez um inferno na minha vida”, afirmou.

Segundo Carlinhos, a relação entre os dois começou a se deteriorar após esse episódio específico, o que o levou a enxergar um comportamento do comentarista que até então desconhecia.

Ele relatou ter se sentido decepcionado com a situação e disse que passou a notar uma mudança de postura de Milton durante as coberturas do carnaval.

O professor de samba também apontou que, nas transmissões da Globo, seu nome deixa de ser mencionado quando ele aparece desfilando pela escola de samba Salgueiro.



“Mas aí ele racha a cara dele porque eu sou amigo de Pretinho da Serrinha, de outros apresentadores, e ele vai ter que me engolir. Não gostar é um direito dele, mas ser profissional acho que é um direito de todos”, declarou.