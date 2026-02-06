Vera Viel passa por novos exames após remissão do câncer - (crédito: Reprodução/Record)

Vera Viel voltou ao hospital nesta quinta-feira (5) para realizar novos exames de acompanhamento após enfrentar um câncer raro. Aos 50 anos, a modelo usou as redes sociais para tranquilizar os seguidores ao revelar que segue em remissão.

Diagnosticada em 2024 com um tumor maligno na coxa esquerda, ela contou que os resultados mais recentes trouxeram alívio.

“Acabei de fazer os meus exames, o primeiro desse ano. Mais um PET Scan zerado. Mais uma resposta que acalma o coração e confirma que Deus continua cuidando de tudo. Eu continuo em remissão com uma fé inabalável e com muita gratidão no coração”, disse nos stories do Instagram.

Em outro momento, Vera voltou a falar sobre a fase atual do tratamento e o impacto emocional do acompanhamento médico contínuo.

“Ser curado não é o fim da caminhada. O corpo já venceu a batalha, mas a alma aprende, a cada três meses, a confiar de novo. Cada exame me lembra: ‘Eu venci, estou aqui, Deus continua comigo’. 1 ano e 4 meses de remissão”, escreveu.

A modelo recebeu o diagnóstico de sarcoma sinovial em outubro de 2024. O tratamento incluiu uma cirurgia de oito horas para a retirada do tumor e sessões de radioterapia, encerradas em dezembro do mesmo ano.