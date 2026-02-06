BBB 26: Babu perde a paciência com Gabriela e detona sister: 'Bucha de canhão' - (crédito: Reprodução/TV Globo)

Uma discussão na manhã desta sexta-feira (6) no “BBB 26” fez Babu Santana direcionar duras críticas a Gabriela.

O atrito começou após a sister sair em defesa de Jonas e atacar o ator durante um desentendimento envolvendo a ordem da fila para o raio-x, que, segundo Babu, não foi respeitada por Sarah Andrade.

Irritado com a situação, o participante perdeu a paciência e disparou:

“Todo dia essa porra desse grito, grita por tudo nessa porra. Tá achando ruim vai embora, igual fala. Todo dia fica gritando na merda dessa casa, por nada, por nada! Chato para caralho. Chama os outros de sonsa, grosseiro”.

Posteriormente, Solange contou ao ator que o grupo adversário estava comentando que Gabriela estaria sendo alvo de perseguição dentro da casa.

“Fizeram um comentário que tava todo mundo perseguindo a Gabriela, que a menina é uma garota, uma criança e que elas iam defendê-la”, relatou a atriz.

Ao ouvir a versão, Babu reagiu com ainda mais indignação e voltou a atacar a sister.

“Ah, tá! Quem tá perseguindo essa bucha de canhão? Ela que vem perturbar os outros, ela pegou um cara [Leandro] que passou a mesma dificuldade que ela e jogou na berlinda no primeiro momento. A partir do momento que ela viu que as pessoas criaram embate com ele, ela foi junto e botou mais areia”, afirmou.