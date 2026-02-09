BBB 24: enquete aponta qual participante será eliminado no 4º Paredão

O quarto Paredão do "BBB 26" está oficialmente formado e coloca Babu, Sarah e Sol Vega na berlinda.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
A permanência dos três no reality agora depende exclusivamente da escolha do público.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
As projeções mais recentes das enquetes apontam um cenário desfavorável para Sarah.
Segundo o levantamento do Votalhada, plataforma que reúne e cruza dados de votações em sites e redes sociais, a participante lidera a rejeição até o momento, concentrando 58% das intenções de eliminação.
Babu aparece na segunda posição, com 32% dos votos nas simulações, enquanto Sol Vega surge com um índice bem menor, somando apenas 8%.
A definição do Paredão aconteceu no domingo (8), e o resultado oficial será anunciado ao vivo nesta terça-feira (10), durante a edição do programa exibida pela TV Globo, quando o público finalmente conhecerá o próximo eliminado da temporada.
Saiba Mais
- Mariana Morais BBB 26: Babu perde a paciência com Gabriela e detona sister: 'Bucha de canhão'
- Mariana Morais Vera Viel passa por novos exames após remissão do câncer
- Mariana Morais 'Carnaval Selvagem' desembarca na Cidade Maravilhosa com proposta multi gênero
- Mariana Morais Virginia faz desabafo sincero sobre uso de tapa-sexo: 'Fico pingando'
- Mariana Morais Thaynara OG atualiza estado de saúde após ser internada com infecção grave
- Mariana Morais Val Marchiori desabafa após encerrar última sessão de quimioterapia