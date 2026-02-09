BBB 24: enquete aponta qual participante será eliminado no 4º Paredão - (crédito: TV Globo)

O quarto Paredão do "BBB 26" está oficialmente formado e coloca Babu, Sarah e Sol Vega na berlinda.

A permanência dos três no reality agora depende exclusivamente da escolha do público.

As projeções mais recentes das enquetes apontam um cenário desfavorável para Sarah.

Segundo o levantamento do Votalhada, plataforma que reúne e cruza dados de votações em sites e redes sociais, a participante lidera a rejeição até o momento, concentrando 58% das intenções de eliminação.

Babu aparece na segunda posição, com 32% dos votos nas simulações, enquanto Sol Vega surge com um índice bem menor, somando apenas 8%.

A definição do Paredão aconteceu no domingo (8), e o resultado oficial será anunciado ao vivo nesta terça-feira (10), durante a edição do programa exibida pela TV Globo, quando o público finalmente conhecerá o próximo eliminado da temporada.