Virginia fala sobre fantasia 'indecente' para o Carnaval e expõe reação de Vini Jr.

Virginia Fonseca falou abertamente sobre a estreia como rainha de bateria da Grande Rio e confirmou que não terá a presença dos filhos nem do namorado, Vini Jr., no dia do desfile.

O motivo é profissional: o atacante do Real Madrid entra em campo no dia 17 de fevereiro, mesma data da apresentação da escola, em um confronto decisivo pela Liga dos Campeões, contra o Benfica.

Em entrevista ao Extra, ela contou que sonhava em ter o jogador na Sapucaí, mas que ele acompanhará tudo à distância.

Mesmo assim, Vini já teve acesso a alguns detalhes do figurino. “Mas já dei para ele spoiler da minha fantasia quando eu estava experimentando. Vini até brincou: ‘Assim não’. Brincadeira, ele sempre me elogia”, revelou.

Sobre o visual escolhido para o desfile, Virginia adiantou que a proposta está longe de ser discreta. Segundo ela, chegou a pedir algo mais contido, mas o resultado final seguiu outro caminho.

“Quando vi o croqui, não tinha nada a ver com o que eu tinha pedido. Está bem ousada. A ideia é entregar tudo”, disse, aos risos.

A influenciadora contou ainda que está focada em ensaios, alimentação e preparação física para fazer bonito na avenida.

As provas de roupa também têm sido essenciais para evitar imprevistos durante o desfile. Um dos maiores cuidados, segundo ela, envolve o tapa-sexo.

“Vou ter que passar fita! Eu suo muito. Fico pingando, então tudo descola. Se coloco um negócio no peito (um adesivo para proteger o mamilo), ele cai”, explicou ela.



























