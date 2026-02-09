Aos 63 anos, Claudia Ohana posa nua para celebrar aniversário e impressiona

Aos 63 anos, Claudia Ohana posa nua para comemorar aniversário e impressiona - (crédito: Reprodução/Instagram)

Claudia Ohana comemorou 63 anos neste domingo (8) de um jeito que chamou atenção nas redes sociais.

Em vez de apenas receber homenagens, a atriz resolveu presentear o público ao publicar fotos sensuais em seu perfil no Instagram.

Nas imagens, ela aparece nua de forma simbólica, protegendo o corpo com um lençol branco, um ursinho de pelúcia e as próprias mãos.

Na legenda, Claudia escreveu um texto reflexivo sobre o tempo, a maturidade e a própria trajetória. Para ela, o passar dos anos não define quem se é.

“Acordando com 63 anos. Nada mudou. E tudo mudou”, começou, destacando que as transformações da vida acontecem de maneira silenciosa, no corpo e na alma. “Idade é só número”, reforçou.

A atriz também relembrou sua independência desde muito jovem. Disse que começou a trabalhar aos 15 anos, sem precisar da autorização ou da dependência de ninguém, e se definiu como mãe, avó e mulher que mantém a leveza sem perder a força.

Nos comentários, Ohana foi enaltecida por famosos como Ivete Sangalo e Sergio Loroza, e também por fãs: "Uma verdadeira obra de arte de tão linda", afirmou um seguidor.