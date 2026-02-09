Aos 63 anos, Claudia Ohana posa nua para celebrar aniversário e impressiona

Claudia Ohana comemorou 63 anos neste domingo (8) de um jeito que chamou atenção nas redes sociais.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Em vez de apenas receber homenagens, a atriz resolveu presentear o público ao publicar fotos sensuais em seu perfil no Instagram.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Nas imagens, ela aparece nua de forma simbólica, protegendo o corpo com um lençol branco, um ursinho de pelúcia e as próprias mãos.
Na legenda, Claudia escreveu um texto reflexivo sobre o tempo, a maturidade e a própria trajetória. Para ela, o passar dos anos não define quem se é.
“Acordando com 63 anos. Nada mudou. E tudo mudou”, começou, destacando que as transformações da vida acontecem de maneira silenciosa, no corpo e na alma. “Idade é só número”, reforçou.
A atriz também relembrou sua independência desde muito jovem. Disse que começou a trabalhar aos 15 anos, sem precisar da autorização ou da dependência de ninguém, e se definiu como mãe, avó e mulher que mantém a leveza sem perder a força.
Nos comentários, Ohana foi enaltecida por famosos como Ivete Sangalo e Sergio Loroza, e também por fãs: "Uma verdadeira obra de arte de tão linda", afirmou um seguidor.
Saiba Mais
- Mariana Morais Virginia fala sobre fantasia 'indecente' para o Carnaval e expõe reação de Vini Jr.
- Mariana Morais Homem denuncia Babu por 'racismo reverso' contra Jonas e vira piada na web
- Mariana Morais BBB 24: enquete aponta qual participante será eliminado no 4º Paredão
- Mariana Morais BBB 26: Babu perde a paciência com Gabriela e detona sister: 'Bucha de canhão'
- Mariana Morais Vera Viel passa por novos exames após remissão do câncer
- Mariana Morais 'Carnaval Selvagem' desembarca na Cidade Maravilhosa com proposta multi gênero