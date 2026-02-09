Homem denuncia Babu por 'racismo reverso' contra Jonas e vira piada na web

Um criador de conteúdo recorreu às redes sociais para anunciar que a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro acolheu a denúncia que ele apresentou contra Leandro e Babu Santana do "BBB 26".

De acordo com o relato, os dois teriam cometido "racismo reverso" contra o participante Jonas durante a convivência no reality show da TV Globo.

A acusação foi formalizada após episódios ocorridos dentro da casa, segundo o denunciante.

Na mesma manifestação pública, Leandro Pinto afirmou que citou o entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça (STJ) sobre o tema.

Em decisão firmada em 2025, a Corte estabeleceu que não existe “racismo reverso” sob o ponto de vista jurídico.

O tribunal ressaltou que, embora ofensas possam ocorrer em diferentes contextos, a legislação brasileira sobre racismo é direcionada à proteção de grupos historicamente oprimidos, levando em conta a desigualdade estrutural, e não enquadra ofensas dirigidas a pessoas brancas como crime de racismo.

A denúncia e as declarações do influenciador repercutiram nas redes sociais, chegando a virar piada entre os internautas.

"Vai procurar o que fazer, menino! Vai enxugar gelo", escreveu uma internauta. "Socorro! Avisa o senhorzinho aí que não existe racismo reverso", disse outra. "Quando uma pessoa não tem uma louça pra lavar kkkkkk", comentou outro internauta.































