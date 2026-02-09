MC Carol é assaltada por criminosos com fuzil e tem carro levado

MC Carol tem carro roubado em assalto: 'Quatro caras de fuzil' - (crédito: Reprodução/Amanda Melo)

No desabafo, a artista afirmou que foi surpreendida por ao menos quatro homens armados, que a renderam durante o trajeto.

Além do veículo, os criminosos levaram todos os pertences que estavam no interior do carro. "Uns quatro caras de fuzil levaram meu carro, com tudo que tinha dentro", relatou.

Ainda no vídeo, MC Carol disse que tentou dialogar com os assaltantes na tentativa de minimizar a situação, mas encontrou resistência e hostilidade por parte do grupo.

"Eu pedi para pelo menos deixarem um telefone com a gente para podermos ir embora. Xingaram a gente. Muito agressivos", contou.

A cantora também descreveu como terminou o episódio. De acordo com ela, após o assalto, o grupo foi deixado em uma área isolada da cidade, em condições difíceis.

"Deixaram a gente na chuva. No escuro. Em frente a uma comunidade em São Gonçalo”, afirmou MC Carol.