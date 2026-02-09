InícioColunistas#Mariana Morais
EITA!

MC Carol é assaltada por criminosos com fuzil e tem carro levado

Assalto teria acontecido próximo a São Gonçalo, no Rio de Janeiro

MC Carol tem carro roubado em assalto: 'Quatro caras de fuzil' - (crédito: Reprodução/Amanda Melo)
MC Carol tem carro roubado em assalto: 'Quatro caras de fuzil' - (crédito: Reprodução/Amanda Melo)
 

MC Carol passou por momentos de tensão na madrugada desta segunda-feira (9/2), ao ser assaltada em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

A própria cantora contou o que aconteceu em um vídeo publicado nas redes sociais. Segundo ela, a abordagem ocorreu por volta de 0h10, quando seguia de carro para um show marcado em Cabo Frio, na Região dos Lagos.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

No desabafo, a artista afirmou que foi surpreendida por ao menos quatro homens armados, que a renderam durante o trajeto.

Além do veículo, os criminosos levaram todos os pertences que estavam no interior do carro. "Uns quatro caras de fuzil levaram meu carro, com tudo que tinha dentro", relatou.

Ainda no vídeo, MC Carol disse que tentou dialogar com os assaltantes na tentativa de minimizar a situação, mas encontrou resistência e hostilidade por parte do grupo.

"Eu pedi para pelo menos deixarem um telefone com a gente para podermos ir embora. Xingaram a gente. Muito agressivos", contou.

A cantora também descreveu como terminou o episódio. De acordo com ela, após o assalto, o grupo foi deixado em uma área isolada da cidade, em condições difíceis.

"Deixaram a gente na chuva. No escuro. Em frente a uma comunidade em São Gonçalo”, afirmou MC Carol.

 

 

 
 
 
Ver essa foto no Instagram
 
 
 

Um post compartilhado por MC Carol (@mccaroldeniteroioficial)

 

Saiba Mais

  • Google Discover Icon
MM
MM

Mariana Morais

Colunista

Por Mariana Morais
postado em 09/02/2026 10:28 / atualizado em 09/02/2026 10:51
SIGA
x