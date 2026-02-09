BBB 26: fãs de Juliette armam plano para Sarah sair com rejeição do reality

BBB 26: fãs de Juliette armam plano para Sarah sair com rejeição do programa - (crédito: Reprodução/TV Globo)

Desde que entrou no “BBB 26”, Sarah Andrade voltou ao centro de uma antiga rivalidade e provocou forte reação dos chamados "cactos", como são chamados os fãs de Juliette.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A insatisfação ganhou força após a sister relembrar conflitos do passado envolvendo a campeã do “BBB 21”.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Nesta segunda-feira (9/2), com Sarah caindo no Paredão, a mobilização dos admiradores da cantora ganhou contornos organizados e estratégicos.

A queda de Sarah na berlinda era aguardada como o momento ideal para a retomada de uma tática já conhecida do público do reality: o mutirão massivo de votos para a eliminação.

Nas redes sociais, especialmente no X (antigo Twitter), perfis ligados à fanbase de Juliette passaram a se articular desde as primeiras horas do dia.

Ao longo da temporada atual, Sarah mencionou Juliette em diversas ocasiões.

Em uma delas, chegou a afirmar que a vencedora do “BBB 21” teria cometido equívocos dentro da casa, mas que esses comportamentos teriam sido interpretados de forma equivocada pelo público.

As declarações foram suficientes para reacender ressentimentos antigos e intensificar a reação dos cactos.

Entre as manifestações que circulam nas redes, alguns fãs celebram a possibilidade de eliminar Sarah novamente.

"Imagina ser cacto e ter o prazer de eliminar a Sarah duas vezes. Meu Deus, Juliette é por ti", escreveu uma conta.

"Nem nos meus melhores sonhos eu imaginei que a minha alma de cacto seria vingado NOVAMENTE tão rápido", publicou outro perfil.

"Mais um ano a Sarah sendo escorraçada do BBB pelos cactos, vai ser lindo", comentou um internauta. "A maior fanbase, sem dúvidas", afirmou outro usuário.