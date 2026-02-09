Guerra entre Christina Rocha e SBT se intensifica após rebaixamento

A decisão do SBT de alterar a exibição do programa “Casos de Família” desagradou Christina Rocha.

A atração, que integrava a grade diária das tardes da emissora, deixará de ir ao ar por duas semanas e, na retomada, passará a ser exibida apenas aos sábados.

A mudança surpreendeu o público e também a própria apresentadora, que tomou conhecimento da novidade pouco antes de ela se tornar pública, na última sexta-feira (6).

Nos bastidores, o clima não é dos melhores. De acordo com informações do colunista Gabriel de Oliveira, do jornal O Dia, a relação de Christina com o canal estaria desgastada, e há quem acredite que a apresentadora possa pedir desligamento da emissora em breve.

Diante da repercussão, Christina Rocha decidiu se manifestar nas redes sociais.

Em um vídeo publicado para os seguidores, ela falou de forma direta sobre a reformulação do programa e deixou claro seu descontentamento com a decisão.

"É isso que eu tenho pra falar pra vocês. Feliz eu não estou, obviamente, eu estou surpresa. A nossa audiência é muito boa, mas isso sela uma fase do SBT. A gente tá aqui, a gente tá ali, enfim… por enquanto, eu prefiro só falar isso", declarou.

Além do impacto editorial, a mudança também traz consequências financeiras.

Com o fim da exibição diária, Christina Rocha deixará de receber uma parcela significativa proveniente de ações de merchandising, já que a redução na quantidade de programas implica diretamente em menos inserções comerciais ao longo da semana.