BBB 26: enquete aponta eliminação de ex-favorito do jogo; saiba quem

A noite de eliminação promete ser quente no “BBB 26”.
O quarto Paredão da temporada foi formado e coloca frente a frente Babu, Sarah e Sol Vega, que agora disputam diretamente a preferência do público para seguir no jogo.
Antes mesmo do anúncio oficial, termômetros da internet já começaram a indicar para onde a balança tende a pender.
Entre eles, os números reunidos pelo Votalhada, plataforma que consolida votações de diferentes sites e redes sociais, desenham um quadro delicado para Sarah.
De acordo com o levantamento mais recente, a sister aparece na liderança da rejeição, com 57% das intenções de voto voltadas para sua eliminação.
Babu surge logo atrás, concentrando 35%, enquanto Sol Vega mantém uma distância considerável dos adversários, com apenas 7% nas simulações.
Quando o recorte se restringe ao Instagram, o cenário se torna ainda mais desfavorável para Sarah.
Nas principais enquetes da plataforma, ela atinge 69% dos votos, ampliando significativamente a vantagem negativa em relação aos demais emparedados.
