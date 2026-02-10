BBB 26: enquete aponta eliminação de ex-favorito do jogo; saiba quem - (crédito: TV Globo)

A noite de eliminação promete ser quente no “BBB 26”.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O quarto Paredão da temporada foi formado e coloca frente a frente Babu, Sarah e Sol Vega, que agora disputam diretamente a preferência do público para seguir no jogo.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Antes mesmo do anúncio oficial, termômetros da internet já começaram a indicar para onde a balança tende a pender.

Entre eles, os números reunidos pelo Votalhada, plataforma que consolida votações de diferentes sites e redes sociais, desenham um quadro delicado para Sarah.

De acordo com o levantamento mais recente, a sister aparece na liderança da rejeição, com 57% das intenções de voto voltadas para sua eliminação.

Babu surge logo atrás, concentrando 35%, enquanto Sol Vega mantém uma distância considerável dos adversários, com apenas 7% nas simulações.

Quando o recorte se restringe ao Instagram, o cenário se torna ainda mais desfavorável para Sarah.

Nas principais enquetes da plataforma, ela atinge 69% dos votos, ampliando significativamente a vantagem negativa em relação aos demais emparedados.