Melody e família ficam presos em enchente e pulam do carro para sobreviver

As fortes chuvas que atingiram o Rio de Janeiro nesta segunda-feira (9) transformaram a rotina da cantora Melody em um verdadeiro perrengue.
A artista, conhecida pelo hit “Jetski”, gravado com Pedro Sampaio e MC Meno K, acabou ficando presa em uma rua da Zona Norte da capital fluminense ao lado de familiares.
A situação foi registrada em tempo real e compartilhada nos Stories do Instagram.
Em um dos vídeos, Melody mostrou o carro inundado pela água e relatou o momento de tensão. “Gente, olha a situação. O carro ficou ali”, afirmou.
A irmã da cantora, Bella Angel, também apareceu nas imagens explicando a gravidade do ocorrido e o desespero diante da enchente.
“Simplesmente estamos em uma enchente, está subindo a água dentro do carro e a gente tá sem saber o que fazer! Olha isso aqui, olha onde a água está”, disse.
Pouco tempo depois, Melody e a família conseguiram sair do local com a ajuda de uma pessoa que passava pela região e prestou socorro.
Apesar do susto e da perda momentânea do veículo, a cantora seguiu com os compromissos profissionais.
A cantora estava a caminho da casa de Pedro Sampaio, onde tinha uma entrevista agendada para o programa “Fantástico”, da TV Globo.
Já em segurança, tranquilizou os seguidores sobre o desfecho da situação.
“Está tudo bem, consegui dar um jeito. A gente estava com gravação na casa do Pedro e deu todo esse rolo da enchente, tivemos que deixar o carro lá. Mas tomei um banho e conseguimos gravar. Deu tudo certo, está tudo ótimo”.
Pedro Sampaio, por sua vez, levou o episódio com bom humor e fez uma brincadeira nas redes sociais.
O DJ publicou uma foto ao lado de Melody em uma moto aquática e ironizou o resgate. “Cheguei com o jetski pra salvar ela da enchente”, escreveu.
mds a melody ficou presa dentro do carro em uma enchente no rio de janeiro GENTE pic.twitter.com/zyO7DElWzc— glay (@glayzinhooo) February 9, 2026
