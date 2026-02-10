Melody e família ficam presos em enchente e pulam do carro para sobreviver - (crédito: Reprodução/Instagram)

As fortes chuvas que atingiram o Rio de Janeiro nesta segunda-feira (9) transformaram a rotina da cantora Melody em um verdadeiro perrengue.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A artista, conhecida pelo hit “Jetski”, gravado com Pedro Sampaio e MC Meno K, acabou ficando presa em uma rua da Zona Norte da capital fluminense ao lado de familiares.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A situação foi registrada em tempo real e compartilhada nos Stories do Instagram.

Em um dos vídeos, Melody mostrou o carro inundado pela água e relatou o momento de tensão. “Gente, olha a situação. O carro ficou ali”, afirmou.

A irmã da cantora, Bella Angel, também apareceu nas imagens explicando a gravidade do ocorrido e o desespero diante da enchente.

“Simplesmente estamos em uma enchente, está subindo a água dentro do carro e a gente tá sem saber o que fazer! Olha isso aqui, olha onde a água está”, disse.

Pouco tempo depois, Melody e a família conseguiram sair do local com a ajuda de uma pessoa que passava pela região e prestou socorro.

Apesar do susto e da perda momentânea do veículo, a cantora seguiu com os compromissos profissionais.

A cantora estava a caminho da casa de Pedro Sampaio, onde tinha uma entrevista agendada para o programa “Fantástico”, da TV Globo.

Já em segurança, tranquilizou os seguidores sobre o desfecho da situação.

“Está tudo bem, consegui dar um jeito. A gente estava com gravação na casa do Pedro e deu todo esse rolo da enchente, tivemos que deixar o carro lá. Mas tomei um banho e conseguimos gravar. Deu tudo certo, está tudo ótimo”.

Pedro Sampaio, por sua vez, levou o episódio com bom humor e fez uma brincadeira nas redes sociais.

O DJ publicou uma foto ao lado de Melody em uma moto aquática e ironizou o resgate. “Cheguei com o jetski pra salvar ela da enchente”, escreveu.