SUSTO!

Felipe Simas passa por cirurgia e motivo doloroso vem à tona

Ator usou as redes sociais para compartilhar o momento com o público

Felipe Simas passa por cirurgia e motivo doloroso vem à tona - (crédito: TV Globo/Instagram)
Felipe Simas passa por cirurgia e motivo doloroso vem à tona - (crédito: TV Globo/Instagram)

Felipe Simas usou as redes sociais para explicar aos fãs o motivo do afastamento dos compromissos profissionais.

O ator, de 33 anos, contou que sofreu um acidente durante uma brincadeira, acabou se lesionando gravemente e precisou passar por um procedimento cirúrgico após a ruptura do tendão de Aquiles.

Por meio de uma sequência de fotos feitas no hospital, ele mostrou momentos do período de internação e informou que já iniciou a fase de recuperação, que exige repouso.

Ao relatar o ocorrido, o artista refletiu sobre a mudança repentina de planos provocada pelo imprevisto.

"Fiz exames e o resultado foi ruptura total do tendão de Aquiles...internação, cirurgia e agora repouso. A gente programa a vida, os dias, semanas e trabalhos mas de repente o futuro nos chama pro presente. Alguns registros dos últimos dias que mudarão os nossos próximos", escreveu.

Nos registros publicados, Felipe aparece cercado pelo apoio da esposa, Mariana Uhlmann, e recebendo o carinho dos três filhos, Joaquim, Maria e Vicente.

Ele também exibiu a perna enfaixada após a cirurgia, indicando o início do processo de recuperação física.

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MM
MM

Mariana Morais

Colunista

Por Mariana Morais
postado em 10/02/2026 08:59 / atualizado em 10/02/2026 09:09
