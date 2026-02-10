Felipe Simas passa por cirurgia e motivo doloroso vem à tona

Por meio de uma sequência de fotos feitas no hospital, ele mostrou momentos do período de internação e informou que já iniciou a fase de recuperação, que exige repouso.

Ao relatar o ocorrido, o artista refletiu sobre a mudança repentina de planos provocada pelo imprevisto.

"Fiz exames e o resultado foi ruptura total do tendão de Aquiles...internação, cirurgia e agora repouso. A gente programa a vida, os dias, semanas e trabalhos mas de repente o futuro nos chama pro presente. Alguns registros dos últimos dias que mudarão os nossos próximos", escreveu.

Nos registros publicados, Felipe aparece cercado pelo apoio da esposa, Mariana Uhlmann, e recebendo o carinho dos três filhos, Joaquim, Maria e Vicente.

Ele também exibiu a perna enfaixada após a cirurgia, indicando o início do processo de recuperação física.