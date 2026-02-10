Ex-BBB que viveu romance com Jonas impressiona ao anunciar gravidez; veja

Monique Amin anunciou uma nova fase da vida ao revelar que está grávida do primeiro filho com Diogo Giglioli.

A novidade foi compartilhada nesta segunda-feira (9), por meio das redes sociais, onde a ex-BBB publicou um vídeo reunindo imagens do teste de gravidez e do ultrassom do bebê.

Na legenda da publicação, Monique celebrou o momento com uma mensagem carregada de emoção e fé.

“Existem sonhos que a gente sonha...e existem milagres que a gente vive! Que Deus nos abençoe e nos guarde. Já te amamos infinitamente!”, escreveu.

Conhecida do público desde sua participação no "BBB 12", Monique Amin foi a décima eliminada daquela edição do reality da TV Globo.

Durante o confinamento, ela viveu um relacionamento com Jonas Sulzbach, que atualmente integra o elenco do "BBB 26".

Na época, os dois protagonizaram um triângulo amoroso que também envolveu Renata Dávila, um dos enredos mais comentados do ano.