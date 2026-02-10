Ana Paula diverte público ao flertar com Jonas: 'Sou piranha'

Ana Paula surpreendeu ao suspender, ao menos por alguns instantes, a rivalidade com o grupo de Jonas Sulzbach e transformar a manhã desta segunda-feira (9) em mais um capítulo de flerte no “BBB 26”.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A aproximação com o Veterano, que já virou uma constante desde o início do programa, até arrancou sorrisos do modelo, mas causou repulsa imediata entre as aliadas da jornalista.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A situação começou quando Ana Paula observava Jonas seguir em direção à academia. Sem rodeios, disparou: "Vai malhar? Que delícia!". Bem-humorado, ele respondeu convidando a confinada para acompanhá-lo no treino.

A resposta veio em tom ainda mais provocativo. "Depende, me dê as coordenadas. Manda em mim, fala o que eu tenho que fazer, essas regras eu gosto", disse ela, ampliando o clima de paquera.

Quem não aprovou nada da cena foi Samira, que acompanhava tudo de perto. Visivelmente incomodada, reagiu: "Que nojo, Ana Paula".

A troca de farpas ganhou novos comentários com a presença de Milena Lages e Juliano Floss, que cumprem o castigo do monstro da semana.

Incomodada com o flerte, a recreadora infantil disparou: "Que piranha é essa?". Sem se abalar, Ana Paula respondeu no mesmo tom: "Eu sou piranha, é mais forte do que eu, eu sou piranha, me deixa".

Milena não deixou passar e ironizou novamente: "Piranha por um boneco de plástico? Quer mais desse, vai em uma agência de modelos e pega o catálogo deles", comentário que arrancou gargalhadas de Juliano Floss.

A cena rapidamente viralizou nas redes sociais e divertiu o público. "Cara, incrível como ela sabe fazer o entretenimento acontecer, esse grupo tem muita personalidade!", afirmou um internauta.

"O grupo da Ana Paula tem jogo, tem humor espontâneo, carisma, treta e personalidades diferentes, e eles entregam o entretenimento!", comentou outra internauta.











