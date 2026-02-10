Rafa Brites descobre doença crônica e faz desabafo na web

Rafa Brites revelou aos seguidores, nesta segunda-feira (9), que foi diagnosticada com lipedema, uma condição crônica marcada pelo acúmulo anormal de gordura e episódios frequentes de inchaço e dor.
Ao falar sobre o assunto nas redes sociais, a apresentadora mostrou hematomas nas pernas e contou como recebeu a notícia durante a consulta médica.
Segundo Rafa, o diagnóstico veio de forma inesperada, já que ela não se enquadrava no perfil que costuma associar a doença ao excesso de peso.
"Eu sou magra, né? Cheguei lá e ele falou assim: 'Olha, Rafa, várias pessoas chegam aqui no meu consultório acima de um peso que seria ideal e acham que têm o lipedema. Só que você, mesmo magrinha, tem o diagnóstico de lipedema'", relatou ela.
Segundo Brites, os sintomas são dolorosos e visíveis. "Acordo toda marcada, vivo com marcas roxas que não sei de onde são. E sinto muita dor. Parece que a minha perna pesa 100 quilos", contou.
A esposa de Felipe Andreoli também explicou que os sintomas não afetam o corpo de forma generalizada e se concentram em regiões específicas.
“Não é uma questão de retenção de líquido no corpo inteiro. É ali na perna, onde dói, onde tem os carocinhos. Esse é o tal do diagnóstico do lipedema, que eu teria que fazer várias coisas que eu não estou fazendo. Mas uma hora eu vou tomar coragem e tentar melhorar isso”, afirmou.
