Tiago Iorc desabafa sobre sequela após crise de doença degenerativa

Três meses depois de uma internação de emergência, Tiago Iorc voltou a falar abertamente sobre sua saúde.

Aos 40 anos, o cantor respondeu dúvidas enviadas por seguidores em uma caixinha de perguntas no Instagram, na segunda-feira (9), e detalhou como tem sido o processo de recuperação após enfrentar um problema sério na coluna.

No fim do ano passado, o artista sofreu uma crise de hérnia de disco na região cervical, quadro que provocou dores intensas e acabou deixando uma sequela.

A condição é classificada como degenerativa, por estar relacionada, na maioria dos casos, ao desgaste natural dos discos ao longo do tempo, embora também possa surgir em decorrência de esforço físico excessivo ou traumas.

Ao comentar a evolução do tratamento, Tiago relembrou o período mais crítico e as terapias adotadas para superar a fase aguda.

“Minha coluna está ótima. Para quem não sabe, eu tive uma crise de hérnia na cervical no final do ano passado. Foi difícil, doloroso, fiquei um mês numa crise difícil e segui um tratamento com osteopatia, acupuntura e massoterapia até sair da crise”, afirmou.

Segundo o cantor, o cenário hoje é bem mais positivo. As dores quase desapareceram, restando apenas um efeito residual do problema.

“As dores já se foram, praticamente todas. Eu ainda tenho uma sequelinha, que é o pinçamento do nervo. Ele brotou para o lado direito do meu braço, então eu tive um comprometimento motor na mão, mas está aliviando, está quase bom”, explicou.

Ele também comentou sobre o tempo estimado para a recuperação completa, indicando que o processo segue dentro do esperado.

“Dizem que leva seis meses no total, já passaram três, quatro meses, então está quase bom.”

A preocupação dos fãs começou em outubro do ano passado, quando Tiago revelou que precisou ser levado ao hospital com urgência.

Na ocasião, o músico relatou que a crise foi resultado de uma combinação de fatores acumulados ao longo dos anos, como pouca atividade física, falta de fortalecimento muscular e hábitos posturais inadequados.