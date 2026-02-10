Zé Neto revela como deu a volta por cima e superou a ansiedade - (crédito: Reprodução/Instagram)

Zé Neto, que forma dupla com Cristiano, voltou a interagir com os seguidores nas redes sociais nesta terça-feira (10/2) após um período afastado desse tipo de contato.

Durante a conversa, o cantor respondeu a diversas perguntas e decidiu se aprofundar em um tema delicado ao ser questionado sobre como conseguiu atravessar uma fase marcada pela ansiedade.

A intenção, segundo ele, foi compartilhar a própria experiência para ajudar quem enfrenta o mesmo desafio.

Ao falar sobre o assunto, o sertanejo destacou o impacto destrutivo da ansiedade.

“Muito boa sua pergunta, inclusive vamos falar disso agora. É, o tempo é curto aqui, mas vamos falar. A ansiedade é devastadora. Ela nos leva ao caminho da ruína e de tudo que a gente imagina que pode ser maléfico para a nossa mente, para o nosso espírito. A ansiedade, ela faz isso”, declarou.

Na sequência, Zé Neto refletiu sobre a convivência constante com as incertezas.

“Onde eu consegui encontrar um equilíbrio para a gente continuar? Porque a ansiedade não vai embora, né? As dúvidas, as incertezas não vão embora e, assim, acho que a vida de todo mundo que tem ansiedade [é desta forma]”, completou.

O cantor também revelou que encontrou na fé um ponto de apoio para atravessar o período mais difícil.

“Eu consegui encontrar em Deus. É muito pouco tempo para a gente falar de um tema tão complicado, mas eu acho que, se eu pudesse dar algum conselho para você que sofre de ansiedade e tudo mais, eu acho que é importantíssimo, essencial: cuide da sua alma e procure a Deus. Eu acho que esse é o caminho para a sua cura”, afirmou.

Vale lembrar que, em 2024, Zé Neto e Cristiano anunciaram uma pausa temporária na carreira para que o cantor pudesse se dedicar integralmente ao tratamento.

Na época, ele tornou público o diagnóstico de depressão, síndrome aguda do pânico e problemas relacionados ao consumo de álcool.