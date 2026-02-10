Virginia está grávida de Vini Jr? Teoria bizarra dá o que falar; entenda

A passagem de Virginia Fonseca pelo ensaio técnico da Grande Rio, no último domingo (8), rapidamente virou assunto nas redes sociais.
Aos 26 anos, a influenciadora chamou atenção ao surgir com uma fantasia que trazia um caranguejo estrategicamente posicionado na altura do abdômen, detalhe que foi o suficiente para levantar rumores sobre uma possível gestação.
Para alguns internautas, a escolha do figurino em família teria um significado oculto.
“Virginia cobrindo a barriga com um caranguejo e aparentemente ‘inchada’ de lado… Se ela não tiver grávida, tô doida demais”, comentou uma usuária. “Percebi isso também”, respondeu outra, reforçando o burburinho.
Por outro lado, parte dos seguidores tratou de frear as teorias, lembrando que o volume observado poderia ser apenas um inchaço passageiro.
“Às vezes é só inchaço normal, qualquer coisa incha”, ponderou uma fã. Até o momento, não há qualquer confirmação.
Virginia não se manifestou sobre os comentários e tampouco falou publicamente sobre planos de maternidade até o momento.
A influenciadora assumiu o namoro com o jogador do Real Madrid, Vini Jr., em outubro do ano passado e está concentrada nos preparativos para estrear como rainha de bateria da Grande Rio no Carnaval de 2026.
