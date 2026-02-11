InícioColunistas#Mariana Morais
BBB 26: Maxiane ameaça desistir do programa após eliminação de Sarah

Sister ficou abalada com a saída da aliada nesta terça-feira (10)

BBB 26: Maxiane ameaça desistir do programa após eliminação de Sarah - (crédito: TV Globo)

A saída de Sarah Andrade mexeu profundamente com Maxiane no “BBB 26”.

A participante não conteve as lágrimas após a eliminação da aliada e acabou chamando atenção nas redes sociais pela maquiagem borrada, cena que rapidamente virou meme entre os internautas.

Ainda abalada, ela conversou com Marciele na madrugada desta quarta-feira (11) e chegou a cogitar deixar o reality caso a amiga também seja eliminada.

O desabafo aconteceu quando a cunhã afirmou que, se saísse da casa, estaria do lado de fora torcendo e fazendo campanha pela permanência de Maxiane.

A resposta veio em tom de desespero. “Não, você não vai sair daqui não. Se tu sair daqui eu vou pegar minhas coisas e vou embora! Eu não posso ficar aqui sem tu”, declarou.

Marciele, por sua vez, tentou tranquilizar a aliada e deixou claro que está disposta a ajustar a estratégia para garantir a permanência das duas no jogo.

“Se for preciso mudar a rota, se for preciso mudar voto para a gente se proteger, eu não vou ter problema nenhum”, afirmou.

Foi então que Maxiane revelou sua preocupação. “Com a Ana Paula?”, questionou Marciele. “Não, com o nosso jogo aqui dentro”, respondeu a sister.

 

 

 

Mariana Morais

Por Mariana Morais
postado em 11/02/2026 07:45 / atualizado em 11/02/2026 08:48
