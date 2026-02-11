BBB 26: Maxiane ameaça desistir do programa após eliminação de Sarah

A saída de Sarah Andrade mexeu profundamente com Maxiane no “BBB 26”.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
A participante não conteve as lágrimas após a eliminação da aliada e acabou chamando atenção nas redes sociais pela maquiagem borrada, cena que rapidamente virou meme entre os internautas.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Ainda abalada, ela conversou com Marciele na madrugada desta quarta-feira (11) e chegou a cogitar deixar o reality caso a amiga também seja eliminada.
O desabafo aconteceu quando a cunhã afirmou que, se saísse da casa, estaria do lado de fora torcendo e fazendo campanha pela permanência de Maxiane.
A resposta veio em tom de desespero. “Não, você não vai sair daqui não. Se tu sair daqui eu vou pegar minhas coisas e vou embora! Eu não posso ficar aqui sem tu”, declarou.
Marciele, por sua vez, tentou tranquilizar a aliada e deixou claro que está disposta a ajustar a estratégia para garantir a permanência das duas no jogo.
“Se for preciso mudar a rota, se for preciso mudar voto para a gente se proteger, eu não vou ter problema nenhum”, afirmou.
Foi então que Maxiane revelou sua preocupação. “Com a Ana Paula?”, questionou Marciele. “Não, com o nosso jogo aqui dentro”, respondeu a sister.
Maxiane não tá chorando de desespero porque Sarah saiu, está chorando de desespero porque viu que ESTÁ LASCADA!!!!!!!!!!!!!!! #BBB26 pic.twitter.com/F0i9ZNwqgd— Sérgio Santos (@ZAMENZA) February 11, 2026
Saiba Mais
- Mariana Morais Virginia está grávida de Vini Jr? Teoria bizarra dá o que falar; entenda
- Mariana Morais Zé Neto revela como deu a volta por cima e superou a ansiedade
- Mariana Morais Miss Bela do São Paulo, Joana Cabral, lista acessórios para compor o visual de Carnaval
- Mariana Morais Tiago Iorc desabafa sobre sequela após crise de doença degenerativa
- Mariana Morais Ana Paula diverte público ao flertar com Jonas: 'Sou piranha'
- Mariana Morais Rafa Brites descobre doença crônica e faz desabafo na web