Luísa Sonza faz desabafo após receber diagnóstico de doença mental

Luísa Sonza voltou a usar o X, antigo Twitter, como espaço para dividir reflexões pessoais nesta terça-feira (10).
Em uma sequência de publicações, a cantora falou abertamente sobre saúde mental, relatando como a depressão impacta sua rotina e levantando questionamentos aos seguidores.
“Agora uma coisa que pouco se fala: o quão CANSATIVO é ter depressão”, escreveu a artista, ao destacar o desgaste emocional provocado pela condição.
Em outro momento, ela comentou sobre características da própria personalidade e a dificuldade de encontrar equilíbrio nas relações.
“Gente, vocês também tem uma dupla personalidade que se divide em: ou fala demais e se passa ou fica quieta demais e se passa também? Eu queria muito conseguir ser equilibrada, mais meio termo”, desabafou.
Por fim, a cantora também revelou que já buscou explicação médica para entender melhor seu comportamento.
“Eu já questionei meu psiquiatra se tenho algum problema psiquiátrico várias vezes e ele me confirmou que é só depressão e ansiedade, de resto é só minha personalidade mesmo”, afirmou.
