MC Carol faz apelo e pede ajuda financeira após ser assaltada no Rio

MC Carol recorreu às redes sociais nesta terça-feira (10) para falar sobre o assalto à mão armada que sofreu na madrugada de segunda-feira (9), em São Gonçalo.

A cantora seguia viagem para um show em Cabo Frio, na Região dos Lagos, quando ela e a equipe foram abordados.

Diante do prejuízo, a artista decidiu criar uma vaquinha online para tentar recuperar os equipamentos roubados.

No vídeo publicado, a funkeira explicou que o pedido de ajuda não é para benefício próprio, mas para amparar os profissionais que trabalham com ela.

“Hoje eu estou aqui pedindo ajuda. Não é por mim. Por mim, eu não faria isso de novo, porque eu sei que vão debochar de mim e tudo mais. Mas agora não é sobre mim, agora é sobre a minha equipe, uma galera que vem de favela, que estava na correria domingo de madrugada para trabalhar”, declarou.

Segundo MC Carol, o prejuízo total gira em torno de R$ 200 mil, considerando os bens levados de integrantes da equipe, como o motorista e a fotógrafa.

Ao falar sobre a decisão de expor a situação, ela ressaltou que deixou o orgulho de lado em nome dos colegas.

“Meu ego pouco importa. Aqui não é sobre a Carolina. Eu não tenho vergonha de pedir ajuda para os outros. Posso até ter vergonha de pedir ajuda para mim hoje em dia, mas para a minha equipe eu não posso ter vergonha”, afirmou.

A artista também demonstrou confiança de que conseguirá se reerguer.

“Eu acredito que o universo devolve para a gente o que a gente faz. Eu não sei por que estou passando por isso, mas o que eu já passei na minha vida, depois ganhei dez vezes, cem vezes mais. É só vocês verem de onde eu vim e onde eu estou. Deus vai me devolver tudo de novo através de trabalhos. É assim que Deus recompensa a gente”, completou.