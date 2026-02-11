BBB 26: Gil do Vigor desabafa e fala em dificuldade em entrevistar Sarah após eliminação - (crédito: Globoplay/Instagram)

Gil do Vigor abriu o coração após cumprir uma das tarefas mais delicadas de sua trajetória como apresentador: entrevistar Sarah Andrade, eliminada da semana no "BBB 26".

Amigo pessoal da ex-sister desde a participação dos dois no "BBB 21", ele admitiu que precisou redobrar a atenção para manter a postura profissional diante das câmeras.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, Gil contou que buscou agir com total neutralidade, tanto durante o período em que Sarah esteve confinada quanto no momento da entrevista pós-eliminação.

"Então, não foi fácil, eu não vou mentir pra vocês. Vocês sabem que eu amo a Sarah, gente, eu amo a Sarah. A Sarah é muito importante pra mim. Independente, gente, a Sarah é minha amiga de verdade", iniciou ele.

"Eu a amo muito. Eu acho que todo esse tempo eu me esforcei ao máximo, eu juro a vocês, pra ser imparcial. Pra não passar nada, porque ela é minha amiga. E eu sei que é importante eu manter o meu profissionalismo, porque eu trabalho", declarou.

Apesar do desafio, o economista acredita ter conseguido equilibrar emoção e compromisso profissional.

"Mas eu acho que eu consegui. Nos trancos e nos barrancos. Então, a gente entregou agora uma entrevista linda, eu amei. E agora eu sigo aqui como amigo", pontuou o economista.

Por fim, Gil reforçou que irá apoiar a amiga independente das críticas. "Quem gosta, quem não gosta. Eu acho que amigo é pra essas coisas. Amigo é pra estar ali, pra dar apoio, pra dar força, pra falar o que tem que ser falado. E a gente vai seguir", completou.