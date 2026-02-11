BBB 26: Sol surta, avança em Ana Paula e Babu acusa sister de agressão - (crédito: Reprodução/TV Globo)

A manhã desta quarta-feira (11) foi marcada por tensão e gritaria no “BBB 26”. O clima azedou logo cedo, quando Sol Vega decidiu reagir após, segundo ela, ter o sono interrompido por Milena.

Irritada, a participante saiu pelos cômodos despertando os demais confinados e acabou iniciando uma sequência de discussões.

Na cozinha, o embate ganhou proporções maiores. Sol trocou farpas com Ana Paula, Babu e outros adversários, elevando o tom da conversa.

O que começou como reclamação rapidamente se transformou em um confronto direto entre as sisters.

Durante o desentendimento, a veterana avançou em direção a Ana Paula. No calor da emoção, Sol apertou o braço da colega, além de empurrá-la e pisar em seu pé.

Babu reagiu imediatamente e classificou a atitude como agressão. Do lado de fora da casa, o episódio repercutiu nas redes sociais.

Torcidas passaram a cobrar um posicionamento da produção do programa e pediram a expulsão de Sol, argumentando que, em edições anteriores, participantes deixaram o reality por situações consideradas menos graves.