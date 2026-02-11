BBB 26: Sol surta, avança em Ana Paula e Babu acusa sister de agressão

A manhã desta quarta-feira (11) foi marcada por tensão e gritaria no “BBB 26”. O clima azedou logo cedo, quando Sol Vega decidiu reagir após, segundo ela, ter o sono interrompido por Milena.
Irritada, a participante saiu pelos cômodos despertando os demais confinados e acabou iniciando uma sequência de discussões.
Na cozinha, o embate ganhou proporções maiores. Sol trocou farpas com Ana Paula, Babu e outros adversários, elevando o tom da conversa.
O que começou como reclamação rapidamente se transformou em um confronto direto entre as sisters.
Durante o desentendimento, a veterana avançou em direção a Ana Paula. No calor da emoção, Sol apertou o braço da colega, além de empurrá-la e pisar em seu pé.
Babu reagiu imediatamente e classificou a atitude como agressão. Do lado de fora da casa, o episódio repercutiu nas redes sociais.
Torcidas passaram a cobrar um posicionamento da produção do programa e pediram a expulsão de Sol, argumentando que, em edições anteriores, participantes deixaram o reality por situações consideradas menos graves.
????EITA! A Sol indo pra cima da Ana Paula e a agarrando no braço. #BBB26— Central Reality (@centralreality) February 11, 2026
pic.twitter.com/iQs33fSrrt
