BBB 26: Web se mobiliza e pede expulsão de Sol após barraco generalizado - (crédito: Reprodução/TV Globo)

O clima saiu do controle no “BBB 26” na manhã desta quarta-feira (11). Uma confusão envolvendo diversos participantes acabou colocando Ana Paula Renault e Sol Vega no centro do embate, após um desentendimento que começou ainda cedo.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Tudo teve início quando Milena Moreira acordou alguns colegas de confinamento, atitude que irritou Sol. Incomodada, a empresária partiu para o confronto verbal.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

“É a segunda vez que você vai lá e acorda a gente, é a segunda vez. Respeita, minha filha! Respeita, cresce! Cresce, minha filha! Parece uma criança. Menina retardada, é doente mental? É doente mental?”, gritou durante o bate-boca.

A discussão ganhou novos capítulos pouco depois. Sol se dirigiu ao quarto adversário e, aos berros, repetiu “acorda” do lado de fora.

Já na cozinha, o embate continuou. Foi ali que Ana Paula rebateu a rival: “Se não quiser ser provocada, o botão de desistência tá ali”, disparou.

No auge da tensão, Sol se levantou exaltada e avançou em direção à loira, chegando a empurrá-la. A cena chamou atenção dos demais confinados.

“Opa, opa, opa. O que é isso, irmã?”, reagiu Babu Santana ao presenciar o momento. Após o empurrão, Ana Paula afirmou que também teve o pé pisado durante o confronto.

Em outro momento, em conversa com aliados, Ana Paula afirmou que não se sentiu agredida e que não quer que Sol seja desclassificada. A web, no entanto, pensa muito diferente.

Nas redes sociais, especialmente no X (antigo Twitter), internautas passaram a cobrar uma possível expulsão de Sol Vega.

“E ela levantou pra agredir, nem foi um tombo de já estarem perto e tal”, opinou um perfil. “Vamos pedir expulsão da Sol”, escreveu outro.

“Já pode pedir expulsão dessa louca”, comentou mais um usuário. “KKKKKKKK esse bbb não chega até o dia 103 nem, e vamos de expulsão”, ironizou outro. “Isso é agressão, gente”, avaliou mais uma conta.