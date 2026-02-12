Jon Vlogs emite comunicado após rumores de affair com Ana Castela virem à tona

Jon Vlogs resolveu se pronunciar após os rumores de um possível envolvimento amoroso com Ana Castela ganharem força nas redes sociais.
As especulações começaram depois que os dois foram vistos conversando ao pé do ouvido no after dos Ensaios da Anitta.
Nesta quarta-feira (12), o influenciador usou o X, antigo Twitter, para negar qualquer romance e pedir cautela ao público.
“Preciso esclarecer uns pontos com vocês. De ontem pra hoje tô vendo bastante comentários que envolvem tanto o meu nome quanto o nome da Ana. Infelizmente, após o clipe que vocês viram, estão criando teorias e coisas do tipo relacionadas a nós dois. Estou passando aqui antes de tudo pra pedir respeito com o nome dela e também cuidado com o que vocês leem e reverberam na internet”, escreveu.
Na sequência, Jon reforçou que a relação entre eles é apenas de amizade.
“Ana é uma amiga minha de longa data, tenho um respeito e carinho gigantesco por ela e também pelos irmãos que fiz dentro da Agroplay, onde convivo há anos e zelo por um bom relacionamento com geral”, finalizou ele.
