Silvia Abravanel expõe conversas espirituais com Silvio Santos: 'Todos os dias' - (crédito: Reprodução/Instagram)

Silvia Abravanel, de 54 anos, revelou que mantém uma conexão diária com o pai, Silvio Santos (1930-2024), mesmo após a morte do apresentador.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Em entrevista à revista Quem, ela contou que recorre à fé para seguir conversando com ele em momentos de reflexão.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

“Falo com o meu pai todos os dias em oração e em pensamento. Tiro minhas dúvidas e peço sabedoria para resolver algum problema, assim como eu sempre fiz enquanto ele estava aqui”, afirmou.

A apresentadora também destacou o quanto se identifica com o comunicador, tanto na personalidade quanto na forma de agir.

“Todo mundo sempre falou que sou muito parecida com ele. Depois de Deus, ele era meu melhor amigo. Além disso, era meu chefe e meu mestre. Adquiri a personalidade e temperamento exatamente iguaizinhos aos dele: forte, justo, honesto e de caráter”, declarou.

Silvio Santos morreu aos 93 anos, em decorrência de uma broncopneumonia seguida de infecção por influenza, no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo.