Aos 53 anos, Ivete Sangalo mergulha de biquíni cavado e bumbum rouba a cena

Ivete Sangalo, de 53 anos, chamou atenção nas redes sociais ao compartilhar um momento de lazer em Salvador, na Bahia, onde vive com a família.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Nesta quarta-feira (11), a cantora publicou um vídeo em que aparece dando um mergulho no mar e exibindo o corpo torneado.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
De biquíni, a artista surgiu renovando as energias após mais um dia de treino na academia.
Solteira desde novembro, quando chegou ao fim seu relacionamento de mais de 17 anos com o nutricionista Daniel Cady, de 40, Ivete tem se dedicado à rotina intensa de preparação para o Carnaval 2026.
Ao mostrar a paisagem litorânea durante o pôr do sol, ela celebrou o momento especial. “Obrigada, Deus”, escreveu na legenda da publicação.
Nas redes sociais, internautas elogiaram a boa forma da cantora. "Significado de sereia atualizado com sucesso", elogiou uma internauta.
"Linda, maravilhosa", enalteceu mais uma. "Completíssima essa mulher", disse outro fã.
Saiba Mais
- Mariana Morais Gael Falcão estreia nos cinemas como protagonista na infância em A Miss
- Mariana Morais Allan Souza Lima se une a Fátima Toledo para dirigir seu primeiro longa-metragem
- Mariana Morais Silvia Abravanel expõe conversas espirituais com Silvio Santos: 'Todos os dias'
- Mariana Morais BBB 26: Sol se pronuncia e promete expor detalhes inéditos do reality
- Mariana Morais Jon Vlogs emite comunicado após rumores de affair com Ana Castela virem à tona
- Mariana Morais De novo? Virginia rompe o silêncio e revela se está grávida de Vini Jr.