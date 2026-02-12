Aos 53 anos, Ivete Sangalo mergulha de biquíni cavado e bumbum rouba a cena - (crédito: Reprodução/Instagram)

Ivete Sangalo, de 53 anos, chamou atenção nas redes sociais ao compartilhar um momento de lazer em Salvador, na Bahia, onde vive com a família.

Nesta quarta-feira (11), a cantora publicou um vídeo em que aparece dando um mergulho no mar e exibindo o corpo torneado.

De biquíni, a artista surgiu renovando as energias após mais um dia de treino na academia.

Solteira desde novembro, quando chegou ao fim seu relacionamento de mais de 17 anos com o nutricionista Daniel Cady, de 40, Ivete tem se dedicado à rotina intensa de preparação para o Carnaval 2026.

Ao mostrar a paisagem litorânea durante o pôr do sol, ela celebrou o momento especial. “Obrigada, Deus”, escreveu na legenda da publicação.

Nas redes sociais, internautas elogiaram a boa forma da cantora. "Significado de sereia atualizado com sucesso", elogiou uma internauta.

"Linda, maravilhosa", enalteceu mais uma. "Completíssima essa mulher", disse outro fã.