Márcio Victor, do Psirico, cai aos prantos com homenagem à Preta Gil no Expresso 2222

O primeiro dia de desfiles no circuito Barra-Ondina (Dodô), nesta quinta-feira (12), foi marcado por um momento de forte comoção no Carnaval de Salvador.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
À frente do Psirico, o cantor Márcio Victor interrompeu o ritmo da folia ao se deparar com uma homenagem montada no camarote Expresso 2222.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Ao avistar a estrutura, tradicional ponto de encontro de artistas e convidados na capital baiana, o vocalista não conteve a emoção.
Com a voz tomada pelas lágrimas, declarou: "Preta, você está aqui hoje com a gente".
O espaço, idealizado e promovido pela família Gil, presta tributo à memória da cantora neste ano com o tema "Para Sempre Preta no 2222".
A escolha faz referência à trajetória da artista, que tinha ligação histórica com o camarote.
A reação do público foi imediata. Em meio ao circuito, foliões passaram a entoar em coro: “Preta! Preta! Preta!”.
É válido lembrar que Márcio Victor e a cantora já viveram um relacionamento no passado.
Filha de Gilberto Gil, a artista morreu em julho de 2025, nos Estados Unidos, onde realizava tratamento contra um câncer no intestino. Ela não resistiu às complicações da doença, deixando uma lacuna na música e no Carnaval baiano.
Saiba Mais
- Mariana Morais Aos 53 anos, Ivete Sangalo mergulha de biquíni cavado e bumbum rouba a cena
- Mariana Morais Gael Falcão estreia nos cinemas como protagonista na infância em A Miss
- Mariana Morais Allan Souza Lima se une a Fátima Toledo para dirigir seu primeiro longa-metragem
- Mariana Morais Silvia Abravanel expõe conversas espirituais com Silvio Santos: 'Todos os dias'
- Mariana Morais BBB 26: Sol se pronuncia e promete expor detalhes inéditos do reality
- Mariana Morais Jon Vlogs emite comunicado após rumores de affair com Ana Castela virem à tona