Márcio Victor, do Psirico, cai aos prantos com homenagem à Preta Gil no Expresso 2222 - (crédito: Reprodução/Instagram)

O primeiro dia de desfiles no circuito Barra-Ondina (Dodô), nesta quinta-feira (12), foi marcado por um momento de forte comoção no Carnaval de Salvador.

À frente do Psirico, o cantor Márcio Victor interrompeu o ritmo da folia ao se deparar com uma homenagem montada no camarote Expresso 2222.

Ao avistar a estrutura, tradicional ponto de encontro de artistas e convidados na capital baiana, o vocalista não conteve a emoção.

Com a voz tomada pelas lágrimas, declarou: "Preta, você está aqui hoje com a gente".

O espaço, idealizado e promovido pela família Gil, presta tributo à memória da cantora neste ano com o tema "Para Sempre Preta no 2222".

A escolha faz referência à trajetória da artista, que tinha ligação histórica com o camarote.

A reação do público foi imediata. Em meio ao circuito, foliões passaram a entoar em coro: “Preta! Preta! Preta!”.

É válido lembrar que Márcio Victor e a cantora já viveram um relacionamento no passado.

Filha de Gilberto Gil, a artista morreu em julho de 2025, nos Estados Unidos, onde realizava tratamento contra um câncer no intestino. Ela não resistiu às complicações da doença, deixando uma lacuna na música e no Carnaval baiano.