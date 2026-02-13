Luiza Ambiel vende água do próprio banho e transforma fetiche em negócio - (crédito: Reprodução/Instagram)

Aos 53 anos, a atriz Luiza Ambiel decidiu transformar uma curiosidade recorrente de seus seguidores em produto.

Conhecida também pela atuação em plataformas de conteúdo adulto, ela anunciou que vai abrir a pré-venda da água do próprio banho após receber, de forma insistente, pedidos nesse sentido.

Segundo a artista, algumas abordagens chegaram a oferecer até R$ 10 mil pelo item, o que despertou nela a percepção de que poderia haver potencial comercial na proposta.

A partir daí, a ideia deixou de ser apenas uma solicitação inusitada para se tornar um projeto estruturado.

Luiza afirma que já ultrapassou a marca de R$ 100 mil em ganhos com encomendas personalizadas feitas por assinantes.

Entre os casos mencionados está a comercialização de uma calcinha usada, negociada por R$ 25 mil. Para ela, há um nicho consolidado disposto a investir em objetos pessoais e experiências consideradas exclusivas.

A venda da água do banho será limitada, apenas para medir o interesse do público. De acordo com a atriz, a ação integra uma estratégia voltada a ampliar as possibilidades de monetização e garantir maior controle sobre a própria imagem no ambiente digital.