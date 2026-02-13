Luiza Ambiel vende água do próprio banho e transforma fetiche em negócio

Aos 53 anos, a atriz Luiza Ambiel decidiu transformar uma curiosidade recorrente de seus seguidores em produto.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Conhecida também pela atuação em plataformas de conteúdo adulto, ela anunciou que vai abrir a pré-venda da água do próprio banho após receber, de forma insistente, pedidos nesse sentido.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Segundo a artista, algumas abordagens chegaram a oferecer até R$ 10 mil pelo item, o que despertou nela a percepção de que poderia haver potencial comercial na proposta.
A partir daí, a ideia deixou de ser apenas uma solicitação inusitada para se tornar um projeto estruturado.
Luiza afirma que já ultrapassou a marca de R$ 100 mil em ganhos com encomendas personalizadas feitas por assinantes.
Entre os casos mencionados está a comercialização de uma calcinha usada, negociada por R$ 25 mil. Para ela, há um nicho consolidado disposto a investir em objetos pessoais e experiências consideradas exclusivas.
A venda da água do banho será limitada, apenas para medir o interesse do público. De acordo com a atriz, a ação integra uma estratégia voltada a ampliar as possibilidades de monetização e garantir maior controle sobre a própria imagem no ambiente digital.
Saiba Mais
- Mariana Morais Márcio Victor, do Psirico, cai aos prantos com homenagem à Preta Gil no Expresso 2222
- Mariana Morais Aos 53 anos, Ivete Sangalo mergulha de biquíni cavado e bumbum rouba a cena
- Mariana Morais Gael Falcão estreia nos cinemas como protagonista na infância em A Miss
- Mariana Morais Allan Souza Lima se une a Fátima Toledo para dirigir seu primeiro longa-metragem
- Mariana Morais Silvia Abravanel expõe conversas espirituais com Silvio Santos: 'Todos os dias'
- Mariana Morais BBB 26: Sol se pronuncia e promete expor detalhes inéditos do reality