Neném publica foto com namorada e é comparada à Virginia e Vini Jr.

A cantora Neném, que forma dupla com Pepê, deu o que falar nas redes sociais nos últimos dias ao publicar novos registros ao lado da esposa, Thais Baptista.

As imagens rapidamente ganharam repercussão, não apenas pelo clima romântico, mas também por um detalhe que chamou a atenção do público.

Na legenda da postagem, a artista celebrou o momento a dois: “Eu e ela arrebentando nos nossos looks! Amo estar ao seu lado a cada dia!! Me diverti como nunca… te amo”.

Nos cliques, o casal aparece abraçado em uma escada, exibindo produções coordenadas. A sintonia visual acabou rendendo comparações inusitadas feitas por internautas.

Alguns seguidores apontaram semelhança entre as duas e a influenciadora Virginia Fonseca e o jogador Vini Jr. "Gente, são a Virginia e o Vini Jr. em outro multiverso kkkk", escreveu uma usuária.

"Virgínia e Vini Jr. do Brás", ironizou outra internauta. "Jurei que a Virginia tinha cortado o cabelo", acrescentou mais uma pessoa.



