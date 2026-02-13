Andressa Urach revela como o namorado lida com seus vídeos adultos; veja

Em meio à programação do Carnaval de Salvador, Andressa Urach aproveitou dias de folga na capital baiana e marcou presença no Camarote Salvador.

Foi na madrugada desta sexta-feira (13) que a influenciadora falou abertamente sobre a dinâmica do namoro e a forma como o novo namorado encara sua atuação na produção de conteúdo adulto.

Em entrevista ao portal iBahia, a ex-participante de A Fazenda destacou que a relação sempre foi pautada pela clareza.

Segundo ela, quando os dois começaram a se relacionar, sua atividade profissional já fazia parte da rotina.

"Agora estou numa fase em que eu estou trabalhando solo, não estou mais trabalhando com outros criadores, então nesse momento eu estou monogâmica. O que passou é passado, é meu trabalho, me conheceu assim", afirmou.

Ao comentar os próximos projetos, Andressa preferiu manter o suspense, mas indicou que novidades estão a caminho.

"Eu tô sempre procurando novidade. Eu sempre digo: 'A próxima notícia da Andressa Urach é sempre pior, então prepare-se'", declarou, em tom bem-humorado.

Além de abordar a vida conjugal e os planos profissionais, a influenciadora revelou ter se afastado das redes sociais para priorizar a saúde mental.

Ela explicou que enfrentou um período delicado, marcado por forte estresse decorrente de um processo judicial contra uma igreja.

A ação teve decisão desfavorável em primeira instância, e agora segue em fase de recurso.

"Passei, infelizmente, por um estresse muito grande com esse processo contra a igreja, perdi em primeira instância e agora estou recorrendo. Fico muito triste em ver milhões de pessoas sendo enganadas por muitos anos pela religiosidade, e ninguém faz nada, as pessoas que deveriam se importar não se importam.", desabafou.







